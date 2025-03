La arremetida de ministra Jara contra Tohá tras veto a Daniel Jadue: “Mejor dedíquense a hacer propuestas”

Actualizado el 25 de Marzo de 2025

La titular del Trabajo salió al paso tras los dichos de Tohá, quien sostuvo que no le acomodaría compartir primarias con Jadue por su postura sobre Venezuela.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió al planteamiento que hizo la precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, quien expresó su rechazo a compartir primarias con Daniel Jadue por su postura sobre Venezuela, considerando que asoma como posible carta del Partido Comunista (PC).

La secretaria de Estado, que también aparece como una eventual apuesta presidencial de dicho partido, abordó el “veto” al ex alcalde de Recoleta de cara a los comicios oficialistas.

“Es un error tratar de presionar a un partido como el Partido Comunista de Chile que tiene más de 102 años de historia. Que tiene una larga tradición política en nuestro país. No es bueno meterse en las internas de los partidos“, partió diciendo.

La respuesta de la ministra Jeannette Jara a Carolina Tohá tras “veto” a Daniel Jadue

A lo que la ministra Jara agregó: “Creo que quienes están en política y quieren ser candidatos o candidatas, mejor dedíquense a hacer propuestas más que a meterse a vetar nombres de uno o de otro partido. No corresponde”.

Con respecto a la posibilidad de que sea abanderada del PC en las primarias presidenciales, Jara comentó: “Yo no me voy a manifestar sobre supuestos escenarios que alguna vez, a lo mejor, y si es que, podrían ocurrir”.

“Yo lo que le puedo decir es que aquí lo que ha pasado es que el año pasado se retrasó la reforma previsional porque la derecha pensaba que me iba a ir de candidata al Parlamento y eso no ocurrió. Después, en enero, también trataron de postergar la reforma diciendo que me iba a ir de vocera de gobierno subrogante y eso tampoco ocurrió. Entonces, yo creo que hay que dejar de especular y dejar que las cosas pasen“, complementó.

Para cerrar, Jeannette Jara expresó: “Es una discusión que hoy día está cursando el Partido Comunista, yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad como militante en el Gobierno del presidente Gabriel Boric hasta cuando él lo considere necesario”.