“Un despropósito absoluto”: prisión preventiva para alcalde Daniel Jadue golpea duramente al Partido Comunista

Desde la tienda del alcalde de Recoleta afirmaron que la defensa apelará ante la medida cautelar. La secretaria general, Bárbara Figueroa (PC), llamó a la oposición a no "sacar provecho político", y la diputada Carmen Hertz (PC) aludió a una persecución política.

Tras tres jornadas de formalización, este lunes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco de las indagatorias por el caso Farmacias Populares. El tribunal determinó un plazo de 120 días para investigar la presunta comisión de los delitos de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal.

Luego de que se informara la medida cautelar para el jefe comunal, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, sostuvo que “no es la cautelar que esperaba, pero ella es la jueza. Escuché perfectamente la afirmación que hizo la jueza. Lo que viene ahora es seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, y apelar ante esta definición de cautelar”.

A juicio de Carmona, tras esta decisión judicial, “el municipio de Recoleta va a seguir funcionando sin la participación de su alcalde. Eso tiene que ver con gestión, con relación con su comunidad. La jueza tiene argumentos, yo tengo otros, pero no vale la mirada que yo tenga mientras no se haga la apelación. No quisiera meterme en el fondo, porque estaría tomando posición en el debate jurídico. Yo tengo mucha confianza en el debate jurídico que se va a hacer ante la Corte de Apelaciones”.

“Ayer mismo, en una actividad pública, Daniel Jadue dijo que estaba preparado para cualquier cautelar. La va a enfrentar como debe enfrentarla. Eso rompe todas las especulaciones de que hay una idea de él o del Partido Comunista de soslayar el poder judicial, porque este debate se está dando en el poder judicial”, remarcó.

El timonel del PC aseguró que “con esto, hay un funcionario público que deja de realizar su tarea pública por esta cautelar. Si esta cautelar no hubiese existido, él podría haber seguido funcionando como alcalde. Estas no eran mis expectativas, mi expectativa era otra. Pero yo soy un dirigente político, no estoy en el debate judicial”.

“Frente a la reiterada afirmación especulativa de que el Partido Comunista no estaría disponible para asumir los procesos judiciales, esta batalla está dentro del poder judicial. La apelación de la defensa de Daniel será ante la Corte de Apelaciones, no ante otro espacio que no sea el poder judicial. Eso es la reiteración misma de cómo uno convive con un poder del Estado”, cerró.

Bárbara Figueroa (PC): “Un desequilibrio en las medidas cautelares puede dar una señal compleja ante la ciudadanía”

En conversación con 24 Horas, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, reconoció que “nadie se esperaba una medida de esta envergadura. Sobre todo con los antecedentes de casos con situaciones más gravosas que en este caso. Nosotros hubiésemos esperado otra medida. La defensa fue muy criteriosa en eso también. Y bueno, este es un proceso, un juicio que inicia a partir de este minuto”.

“Nosotros seguimos con la convicción firme de que podrá la defensa entregar todos los antecedentes que den cuenta de la inocencia de nuestro compañeros, y se puedan hacer todas las gestiones que permitan la apelación frente a esta medida cautelar decretada”, agregó Figueroa.

La secretaria general del PC afirmó que “somos absolutamente respetuosos del rol del Estado de derecho y de los tribunales. Pero, evidentemente, tenemos una opinión, y evidentemente, frente a nuestra opinión política, nos parece que no tiene nada de extraño que se pueda hacer una apelación a esta medida cautelar”.

Según Figueroa, “esperamos que en esta situación no sean sino los datos, las pruebas, los antecedentes, los que primen. Los actores políticos tenemos una opinión política respecto de por qué se toman medidas o hay una atención preferente respecto al rol del alcalde Daniel Jadue. Pero vamos a insistir en que no puede haber asomo de duda de que lo que nosotros esperamos es que impere la ley. Y, en ese sentido, que imperen los argumentos, los antecedentes y las pruebas fehacientes”.

La dirigente comunista planteó, además, que “un desequilibrio en las medidas cautelares puede dar una señal compleja ante la ciudadanía. Pero en ningún caso eso pretende poner en tela de juicio el rol de los tribunales, la Fiscalía, el Ministerio Público, y tampoco la institucionalidad democrática que nos rige”.

“Esperamos que la derecha no pretenda sacar un provecho político de esta situación, porque aquí no hemos escondido nada. Están todos los antecedentes sobre la mesa”, resaltó.

“La persecución política es evidente”: la dura reacción de Carmen Hertz (PC)

A través de su cuenta de X ―antes Twitter―, la diputada por el distrito 8, Carmen Hertz (PC), expresó que es “un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Daniel Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes. #TodosSomosJadue”.

Su par, Lorena Pizarro (PC), añadió que “no puedo dejar de solidarizar con Daniel Jadue. Lo siento en el alma”.