Sesgo de fiscal y comparación con caso Cathy Barriga: los argumentos de la defensa de Daniel Jadue en el día tres de formalización

31 de Mayo de 2024

El próximo lunes 3 de junio se dará a conocer la medida cautelar con la que quedará el alcalde de Recoleta, quien es acusado de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.

La tercera jornada de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), continuó durante este viernes en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares.

En la audiencia que se extendió durante toda la jornada, también fueron imputados otras siete personas relacionadas con las operaciones dentro de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

El próximo lunes 3 de junio se dará a conocer la medida cautelar del ex alcalde de Recoleta.

Antes de la reanudación de la formalización, la autoridad comunal, por medio de su cuenta de X, sostuvo: “Hoy seguiremos entregando más elementos para nuestra defensa y develando que estamos frente a una clara interpretación política de la fiscalía, acerca de hechos que no constituyen delitos. Tenemos plena certeza de que hemos actuado de buena fe y siempre apegados a la ley!”.

Pasadas las 9:00 horas, la defensa de Jadue retomó su presentación con respecto al presunto delito de fraude al fisco por el cual se le está acusando al jefe comunal de Recoleta. En este sentido, el abogado Ramón Sepúlveda aseguró que “no existe un actuar doloso”.

Críticas a la Fiscalía

En la audiencia criticó a la Fiscalía, la cual está llevando a cabo investigaciones “sin peritaje, sin antecedentes plausibles, nos encontramos con casos como el caso Fuente-Alba, donde el fiscal nacional (Ángel Valencia) termina señalando que fue un fracaso para el Ministerio Público”.

“Ese fracaso se da porque la persecución penal tiene que ser objetiva por parte del Ministerio (Público). Y la objetividad no dice solo relación con perseguir al ex director de la PDI, a Cathy Barriga o al alcalde Jadue”, complementó.

Ramón Sepúlveda insistió en que la fiscal Giovanna Herrera tiene un “sesgo” en el caso. “Cuando digo que es sesgada la investigación, no digo que la Fiscalía sea sesgada ni que la fiscal Herrera tenga sesgo en esta investigación, a quien conozco y respecto y creo que efectivamente no tiene un sesgo político. Pero lo que sí creo es que cuando un fiscal investiga presumiendo cosas y creyendo declaraciones sin sustento material y sin diligencias, como ocurre con las declaraciones de Ramírez, efectivamente hay un sesgo, pero no un sesgo político, hay un sesgo donde ella cree desde el inicio hasta hoy una versión sin investigar el otro lado, sin investigar objetivamente”, dijo.

Tras ello, el jurista cuestionó la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía. “Si el Ministerio Público pide una medida cautelar como la de los demás imputados, de firma y arraigo, uno podría decir la fiscalía está investigando. Porque la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, tiene que ser una medida absolutamente justificada”, expuso

Siguiendo en esa línea, ejemplificó con el caso de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien es investigada por delitos de corrupción en su gestión municipal y se encuentra con arresto domiciliario total.

Defensa de Daniel Jadue rechaza prisión preventiva

“El sentido de la prisión preventiva es que es una medida excepcional y para delitos de alta gravedad. No es una medida de regla general como ha pretendido el Consejo de Defensa del Estado. Quizás por eso en casos como el de Cathy Barriga, que también ha tenido el Consejo, la prisión preventiva se rechace, porque justamente existen otras medidas cautelares que pueden asegurar los fines del procedimiento“, argumentó.

En este sentido, el abogado defensor solicitó que no se decrete ninguna medida cautelar para el imputado. Lo anterior, considerando que su representado ha colaborado “absolutamente en todos los actos” y que no es un peligro para la sociedad.

A lo que agregó: “No se puede basar la necesidad de cautela solo en el número de delitos ni en la gravedad de los mismos conforme a la pena que arriesga”.

Para cerrar con sus alegatos, Ramón Sepúlveda dijo: “Los únicos que están con la champaña esperando lo que ocurra son los dueños de las cadenas de farmacias, son los dueños de las cadenas de ópticas, que están esperando para celebrar que quien irrumpió su mercado y cambió la vida de muchos chilenos quede en prisión preventiva”.

Bajo este contexto, la Fiscalía pide prisión preventiva para Daniel Jadue, cuya cautelar se conocerá el próximo lunes 3 de junio.