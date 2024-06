Karla Rubilar no podrá votar en primarias de Puente Alto por no vivir en la comuna

6 de Junio de 2024

En los registros del Servicio Electoral (Servel), Rubilar aparece con domicilio en Colina, por lo que solo puede votar en dicho sector.

Este domingo 9 de junio se llevarán a cabo las primarias de cara a las elecciones municipales y de gobernadores del próximo 27 de octubre.

Puente Alto es una de las comunas donde se desarrollarán estos comicios, ya que se enfrentan Erick González (UDI) y Karla Rubilar (IND-RN), quienes dirimirán al candidato único de Chile Vamos.

Pero este proceso enfrentará una particular situación, ya que Karla Rubilar a pesar de ser uno de los nombres que aparecerá en la papeleta de este domingo, no podrá votar.

Esto, ya que según informó radio ADN, la ex ministra de Desarrollo Social no vive en la comuna y no alcanzó a concretar su cambio de domicilio electoral.

Desde el entorno de la candidata confirmaron esta situación y apuntaron que el cambio de domicilio electoral se hará efectivo recién en las elecciones de octubre.

Las primarias de Puente Alto no han estado exentas de polémicas, ya que el senador Manuel José Ossandón (RN), las calificó de “chantas”, puesto que acusó Karla Rubilar corre con ventaja en esta votación por ser la “delfín” del alcalde Germán Codina y por su rol como funcionaria de la municipalidad.

Ante esto, le entregó su apoyo a su sobrino, el concejal Felipe Ossandón, quien concurrió durante la jornada al Servel para inscribir su candidatura como independiente.

Por contrapartida, Germán Codina puso en duda la legitimidad de las firmas obtenidas por el concejal Ossandón, pidiendo una auditoría para verificar si son “truchas” o no.