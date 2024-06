PPD bajó su postulación: el candidato inhabilitado que ganó las primarias en Paredones y que buscaría candidatear a su esposa

11 de Junio de 2024

El ex alcalde se impuso en las Primarias de Paredones pese a estar inhabilitado a ejercer cargos públicos por cinco años.

Un insólito caso marcó las Elecciones Primarias 2024 en la comuna de Paredones, Región de O’Higgins, luego de que un candidato inhabilitado por corrupción se impusiera por amplia mayoría en la zona.

El ex alcalde y ex concejal del PPD, Sammy Ormazábal, ganó en las urnas logrando el 69,6% de los votos. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo inhabilitó de desempeñarse en cargos públicos por cinco años, el pasado 6 de junio. Por esta razón, no podría asumir la alcaldía de Paredones a pesar de su triunfo en las primarias.

Con respecto a esta situación, el director regional del Servel en O’Higgins, Luis Ávila Bravo, sostuvo que aceptaron la candidatura, puesto que cuando fue inscrito, todavía no estaba la resolución del Tricel, según consigna Emol.

En relación a lo que sucederá en las Elecciones Municipales pactadas para el próximo 27 de octubre, Bravo recalcó que eso deberá resolverla la justicia electoral, dado que el Servel “no cuenta con una habilitación legal para suspender la primaria, correspondiendo entonces hacerlo a la justicia electoral en el marco del proceso de escrutinio y calificación”.

PPD bajará la candidatura de Sammy Ormazábal en Paredones

Por otra parte, el secretario general del Partido Por la Democracia (PPD), José Toro Kemp, dio a conocer que retirarán la candidatura de Sammy Ormazábal. “La inhabilidad se originó una semana ante la fecha de elección y a esa fecha legalmente ya no se puede hacer nada, ni el Servel”, expresó.

“Aquí no hubo una falta de cumplimiento de alguna normativa, sino que la condena del Tribunal Calificador de Elecciones salió con posterioridad a la inscripción de los candidatos, en una fecha que ya nada se podía”, agregó.

Considerando lo anterior, el dirigente del PPD, expuso que “hoy día, con una situación ejecutoriada, por supuesto, tenemos que retirar su candidatura y, por lo tanto, evaluar cómo se va a dar esta candidatura del bloque”.

Con respecto a si el cupo quedará en poder del PPD, José Toro Kemp dijo que “eso es algo que se supone que tenemos que conversar, porque la ciudadanía habló y dio una manifestación a favor de un candidato que, si bien está inhabilitado, es un candidato del PPD”.

“Solo son dos personas, pero es algo que tenemos que conversar y tenemos que ver, nosotros no nos cerramos a ninguna posibilidad que nos permita continuar con la unidad del bloque”, concluyó.

El controversial llamado que realizó el candidato inhabilitado antes de las primarias y sus eventuales intenciones

Antes de que se realizaran las Elecciones Primarias, Sammy Ormazábal hizo un abierto llamado a que voten por él, enfatizando en que las papeletas ya estaban listas.

“Esperamos contar con su respaldo. El proceso está designado”, dijo a través de una publicación en sus redes sociales.

De acuerdo a lo informado por el diario local El Marino, fuentes cercanas al ex alcalde afirmaron que el objetivo de Ormazábal, es que al recibir el apoyo en las urnas, el PPD designe como candidata a su esposa, Gabriela del Carmen Leiva López.