“Nos enteramos de este hecho por versiones de prensa”: salida de Juan Andrés Lagos de La Moneda golpea al PC

26 de Junio de 2024

Lautaro Carmona expresó su molestia sobre la salida del militante del PC del Ejecutivo, asegurando que desconocen las razones de esta medida o ser informados de ella.

El Partido Comunista, en voz de su presidente Lautaro Carmona, expresó su molestia por la salida de Juan Andrés Lagos como asesor externo de la Subsecretaría del Interior, apuntando a que conocieron esta decisión de La Moneda a través de la prensa.

En una conferencia liderada por Carmona, éste expresó que “respecto a la desvinculación de Juan Andrés Lagos de las tareas de asesor externo del Gobierno, lo conocimos a través de las versiones de los medios”.

En esta línea, el timonel del PC recalcó que “el método no es el que me gusta tener, siempre tiene que haber un máximo de rigor entre las partes, y lo que sea hay que saber explicarlo, lamentablemente en este caso no es así, a pesar de todos los vínculos que tengo (con el Gobierno)”.

“Todos saben que Juan Andrés Lagos es uno de los más importantes dirigentes nacionales del Partido Comunista, no conozco de ninguna evaluación negativa” sobre su labor en la Subsecretaría del Interior, agregó Lautaro Carmona.

Sobre el futuro de Juan Andrés Lagos, quien no quiso conversar con la prensa durante la actividad, el presidente del Partido Comunista apuntó que será parte del llamado Comité por la Libertad de Daniel Jadue.

Consultado sobre las razones del Ejecutivo para prescindir de sus servicios, Carmona reiteró que “no hemos sido informados, ni he sido llamado por las autoridades”.

“No quiero imaginarme medidas anticomunistas, ni quiero imaginarme que no hay consideración con el Partido Comunista, para que su presidente no pueda estar informado”, dejó en claro el timonel comunista.