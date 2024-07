VIDEO – Max Luksic lanza candidatura a alcalde de Huechuraba: “Uno no escoge dónde nacer, pero sí dónde servir”

1 de Julio de 2024

El ex director ejecutivo de Canal 13 fue ratificado como candidato a alcalde en cupo de Chile Vamos. Desde su entorno indican que cuenta, también, con el apoyo "transversal" del Partido Republicano, Demócratas y Amarillos.

“Mi vida era quedarme en el mundo privado. Recibí la mejor formación para eso. Podría haber seguido ese camino. Pero descubrí que lo que más feliz me hace es ponerme al servicio de otros, con las herramientas que he recibido y desarrollado”. Con esas palabras, el ex director ejecutivo de Canal 13, Max Luksic (IND), anunció oficialmente su candidatura a alcalde de Huechuraba, en cupo de Chile Vamos.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram ―en que aparecen fotos de su infancia y de su padre, el empresario Andrónico Luksic―, sostuvo que “uno no escoge dónde nacer, pero sí dónde servir”. El candidato añadió que “he estudiado la comuna y la he recorrido una y otra vez. Sueño con que esta comuna sea un referente en seguridad, en integración, en conectividad”.

“Tengo ideas propias y nuevas, pero quiero escuchar las tuyas. Porque lo mío no es la politiquería, sino el compromiso y la gestión para solucionar tus problemas. Estoy seguro que Huechuraba puede más. Juntémonos. Con tu confianza, con tu apoyo, quiero pronto ponerme a trabajar para ti”, añadió enfático Luksic.

INSTAGRAM.

En el post de Instagram, Max Luksic agregó que “sueño con que nuestra comuna sea un ejemplo de integración y movilidad social. Que los padres tengan la tranquilidad de que sus hijos crecerán en un entorno seguro. Y que los emprendedores se atrevan a desarrollar sus negocios sin temor a los delincuentes”.

Luksic ―de 36 años― estudió en el Babson College de Boston, en Estados Unidos, y luego realizó un MBA en Les Roches International School of Hotel Management, en Suiza. El 6 de mayo pasado renunció a la dirección ejecutiva de Canal 13, medio en que ocupó cargos en las áreas de marketing, medios digitales y comercial.

Desde su entorno indican que, además del respaldo de Chile Vamos, el ex gerente cuenta con el apoyo del Partido Republicano, de Demócratas y de Amarillos. Su nombre, en tanto, está dentro del listado con 284 comunas que presentó el conglomerado opositor el pasado viernes.