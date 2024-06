Enrique Paris y Tomás Fuentes: las cartas que evalúa RN para desbancar a Rosa Oyarce de la carrera por la gobernación metropolitana

28 de Junio de 2024

Entre los nombres que baraja la directiva que lidera el senador Rodrigo Galilea están ―además de Cecilia Pérez y Marcela Sabat― el ex ministro de Salud y el ex diputado RN. En paralelo, la mesa aún no ha tomado una decisión en torno a la postulación de la ex seremi de Salud.

Tras la bajada de la ex ministra Isabel Plá (UDI) de la carrera por la gobernación de la Región Metropolitana, Renovación Nacional (RN) aceleró la búsqueda de un candidato o candidata del partido. Primero, la directiva tomó contacto con la ex vocera de Gobierno, Cecilia Pérez (RN), para que postulara.

Aunque Pérez no lo ha descartado de plano, sus cercanos señalan a EL DÍNAMO que está cómoda como jefa de gabinete del alcalde de La Florida ―y potencial carta presidencial―, Rodolfo Carter (ind) y con su rol como vicepresidenta del directorio de Azul Azul S.A. “La están presionando para que asuma, porque buscan un nombre competitivo”, comenta alguien de su círculo.

Otro de los nombres que evalúa RN es la ex senadora por Santiago Poniente, Marcela Sabat (RN). Como publica El Mercurio, Sabat se reunió con dirigentes en la sede del partido y cuenta con el respaldo de la cúpula de la colectividad.

Hace poco más de un mes, la ex parlamentaria sonó como opción para suceder a Evelyn Matthei (UDI) en la Municipalidad de Providencia. Pero, en esa oportunidad, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, optó por plegarse a la opción de la jefa comunal, el UDI Jaime Bellolio, y dejar a Marcela Sabat para otra candidatura. Hasta el momento, aún no ha dado una respuesta definitiva.

En paralelo, según pudo confirmar EL DÍNAMO, RN decidió sondear otras dos figuras. Uno de ellos es el ex ministro de Salud, Enrique Paris (ind). Su nombre concita una serie de apoyos dentro de Renovación Nacional.

Sin embargo, cercanos al médico descartan que haya sido contactado por la dirigencia del partido y apuntan que, si le pidiesen asumir ese rol, “tendría que pensarlo, pero probablemente diría que no”. En caso de que Paris no acepte, la apuesta del partido sería el ex diputado Tomás Fuentes (RN). El cientista político es cercano al ex ministro Andrés Allamand y lo asesora en aspectos políticos y comunicacionales.

“No me van a bajar”: la insistencia de Rosa Oyarce por la gobernación metropolitana

Otro de los nombres que suena en Renovación Nacional es el de la ex seremi de Salud, Rosa Oyarce (RN). A diferencia de los otros personeros, la tecnóloga médica lanzó oficialmente su postulación el 22 de abril a través de las redes sociales. En entrevista con EL DÍNAMO, la ex autoridad recalcó que fue votada por el consejo regional del partido, “no elegida a dedo”.

En diálogo con este medio, Oyarce resaltó que su apuesta es “por la unidad” y planteó que “yo soy hija de Renovación Nacional. Trabajo desde 1993 en Renovación Nacional. Nunca me he ido, nunca he sido independiente, siempre he sido del partido. Es más: cuatro veces he sido candidata a petición de Renovación Nacional a hacer patria por mi país”.

“En esta ocasión, esta candidatura la elegí yo. Desde un comienzo dije que seré candidata a la gobernación regional para ponerle un sello y ayudar a la ciudadanía, y eso es lo que voy a hacer. Esta vez, no me lo van a quitar. No me voy a bajar”, sostuvo.

Como informó EL DÍNAMO, la postulación de Rosa Oyarce no cuenta con el respaldo de la directiva de RN. De hecho, en más de una oportunidad, el senador Galilea expresó en privado que “ella no es la candidata oficial del partido. Fue declarada en un consejo que no se convocó para eso”.

Sin embargo, a través de una carta, la comisión política pidió a la mesa apoyarla. En la misiva, argumentaron que cuenta con una “vasta trayectoria política y en el mundo de la salud” que la vuelve “competitiva” ante el oficialismo.

Sus cercanos comentan que se ha reunido en más de una oportunidad con el comité electoral de Renovación Nacional para tomar una definición. En ellas, presentó sus planteamientos y las líneas generales de su programa para la gobernación metropolitana.