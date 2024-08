Boric descarta llamar “estallido delictual” al 18-O: “Se pierde de vista el malestar en la sociedad chilena”

14 de Agosto de 2024

El presidente Gabriel Boric también tuvo palabras para la separación que existe entre la ciudadanía y el mundo político, llamando a todos los sectores a llegar a un acuerdo para superar la desconfianza de la población.

Compartir

El presidente Gabriel Boric mostró su rechazo a la caricaturización que habría sufrido el 18-O en especial por la oposición, cuestionando que se le trate de “estallido delictual” o de intentar “un golpe de Estado no convencional”.

El mandatario fue parte del lanzamiento del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Desarrollo Humano en Chile, que mostró que el 67% de la población espera que los cambios propuestos por el estallido social se cumplan, pero de forma gradual.

Al respecto, Gabriel Boric planteó que “es súper importante la reflexión respecto a los cinco años del estallido porque acá se va a dar una disputa comunicacional donde se instala la cuña más polémica para tratar de caricaturizar lo que fue el estallido. La derecha en el último tiempo utilizó dos conceptos, que eran estallido delictual y golpe de Estado no convencional”.

En esta línea, la jefa de Estado detalló que “hoy cuando se dice estallido delictual y se recalca solo los aspectos violentos del estallido, que los hubo, son inaceptables y no quiero relativilizarlos bajo ningún punto de vista, se pierde de vista justamente ese malestar que llevó en un momento a parte importante de la sociedad chilena a apoyar las diferentes formas de manifestación que estaban habiendo, incluso las violentas”.

El presidente Gabriel Boric también tuvo palabras para la separación que existe entre la ciudadanía y el mundo político, llamando a todos los sectores a llegar a un acuerdo para superar la desconfianza de la población.

“Hay un cortoplacismo que sería un error mantener si no identificamos ese malestar y no le vemos la complejidad profunda a los problemas. Estoy convencido que acá no se trata de tratar de obtener el cien, sino que de llegar a acuerdos, porque además eso el informe lo confirma: se quieren cambios estructurales, con gradualidad y hay desconfianza en la política porque justamente no se llegan a esos acuerdos”, argumentó Boric.