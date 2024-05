La nueva alerta del presidente Boric por el estallido social: “Nos va a terminar pasando la cuenta”

14 de Mayo de 2024

Durante el Encuentro Anual de la Construcción, el mandatario llamó a recordar "el malestar y las demandas que había detrás de las expresiones y la movilización que hubo" a partir de octubre de 2019. Además, se refirió a su reciente polémica con los bancos, a los que calificó de "coñetes".

Compartir

El Encuentro Anual de la Construcción 2024, que organiza la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), fue el lugar elegido por el presidente Gabriel Boric para reflexionar nuevamente sobre las demandas que motivaron el estallido social.

Durante su discurso, el mandatario expresó que “durante el último tiempo, por parte de algunos sectores políticos, se ha instalado una visión de lo que sucedió en 2019 como si hubiese sido solamente un estallido de violencia y delictual“.

En ese sentido, Boric planteó que es “importante” tomar en cuenta “el malestar y las demandas que había detrás de las expresiones y la movilización que hubo durante esa época”.

El jefe de Estado alertó que “si no somos capaces de solucionar aquello, podremos postergarlo, se podrá meter debajo de la alfombra. Pero finalmente la falta de cohesión social nos va a terminar pasando la cuenta como país“.

A renglón seguido, el presidente de la República remarcó su compromiso con encauzar en forma política esas demandas. “En esto no tomemos atajo, porque no hay soluciones fáciles”, instó.

Los nuevos dardos de Boric a los bancos tras llamarlos “coñetes”: “Adoptaron una tesis muy pesimista”

Antes de iniciar su alocución ―en la que bromeó con el presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña―, Gabriel Boric recibió de regalo un casco personalizado, con imágenes suyas, y signos como el tradicional ciprés de Punta Arenas y la insignia del Club Deportivo Universidad Católica. “Está realmente precioso este regalo personalizado”, dijo sorprendido.

El casco que recibió Boric tiene dibujos del mandatario, el escudo de la Universidad Católica y el tradicional árbol de Punta Arenas. AGENCIA UNO.

Al avanzar en su intervención, Boric abordó una de sus últimas polémicas con el mundo privado: haber calificado de “coñetes” a los bancos durante una entrevista radial. Al respecto, señaló que “hace poco en una región hablaba de uno de los problemas que hemos enfrentado para poder reactivar la economía. En particular en materia de construcción, y hoy día me gustaría referirme a eso”.

“Más allá de cualquier adjetivo, no me interesa la polémica, me interesan las soluciones. Uno de los problemas que tenemos en materia de créditos es que los bancos adoptaron una tesis muy pesimista respecto de las proyecciones de la economía chilena”, sostuvo.

El mandatario agregó que “por ende, de manera quizás previsora, acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio. En previsión de una crisis que no llegó y no va a llegar”.

Tras ello, llamó a la banca a “actualizar su visión de la economía. A darse cuenta que una visión excesivamente restrictiva del crédito lo que provoca es que juega en realidad de la calidad de su propia cartera. Porque al cortarle el crédito a empresas que dependen mucho de su capital de trabajo, aumenta el riesgo de impago por parte de estas. Y la construcción es el mejor ejemplo de aquello”. Esto ―expresó Boric―, “más allá de reprochar cualquier actitud y muy en línea del espíritu cooperativo y constructivo”.