Estatización de Huachipato: el debate que La Moneda quiere evitar ante cierre de siderúrgica

15 de Agosto de 2024

El mes de octubre marcará el cierre definitivo de la siderúrgica Huachipato, mientras el Ministerio de Economía no quiso sumarse a las voces de parlamentarios que piden estatizar la empresa y así evitar dejar a merced de vaivenes internacionales el mercado de producción de acero.

Finales de octubre. Esa será la fecha en que la siderúrgica Huachipato dejará de funcionar de forma definitiva, poniendo término a 74 años de historia en la comuna de Talcahuano, según explicó el gerente general interino, Jean Paul Sauré, a los senadores de la Comisión de Economía, donde detalló el cronograma de cierre de la empresa.

“Las primeras unidades en detenerse son la producción del alto horno y la acería ecolada, que es la parte simbólica fundamental de Huachipato, y eso va a ocurrir el 16 de septiembre, antes de las Fiestas patrias. Hasta ese punto estará lo que es la fabricación del acero semi-terminado”, precisó el ejecutivo.

Sauré agregó que “la laminación de este acero va a tomar hasta el fin de septiembre, (el) 30 aproximadamente, para cumplir con los compromisos de venta. No nos vamos a quedar con stock remanente, sino que vamos a vender todo lo que vamos a producir”.

“Por último, el inventario de carbones, que permite que la coquería opere hasta una fecha aproximada hoy día, porque depende de los ritmos de empuje, pero es aproximadamente el 20 de octubre. (Hasta) fines de octubre estaría operando la planta de coque, y ahí sí se terminaría lo que es la producción siderúrgica”, precisó el gerente general interino de la siderúrgica Huachipato.

Ministro Grau descarta estatización de siderúrgica Huachipato

Ante esta situación, el ministro de Economía, Nicolás Grau, puntualizó que la labor del Gobierno será evitar el “efecto en cadena” de su cierre, ya que la labor de la siderúrgica afecta a cerca de 20 mil trabajadores, entre empleos directos e indirectos.

“Las empresas que están relacionadas con Huachipato podrían significar hasta 20 mil trabajadores y nuestro esfuerzo principal de corto plazo es empezar un trabajo que evite este efecto en cadena”, declaró en entrevista a radio Cooperativa.

Frente a la postura de algunos legisladores de estatizar la siderúrgica, propiedad de CAP, para evitar su cierre, Grau fue tajante: “Tenemos una imposibilidad legal para hacer eso. Entonces, por razones económicas, jurídicas, es un camino que probablemente sería muy complejo de hacer y yo prefiero centrarme en las tareas que son factibles, que son posibles de realizar en el corto plazo y que es lo responsable desde el punto de vista del Ministerio de Economía”.

Estas palabras fueron rechazadas por el diputado Eric Aedo (DC), quien apuntó el carácter estratégico de la producción de acero y los peligros de estar a merced de los vaivenes internacionales para asegurar su importación.

“El Gobierno ha dicho que no se va a meter en esto, que no se va a convertir en un Estado empresario. Yo lo lamento, porque creo que la situación que está pasando en el mundo hoy día es de mucha tensión, mucho conflicto, y el acero es un elemento estratégico en cualquier nación”, expresó el legislador al mismo medio.

Aedo aseveró que “esta decisión que está tomando el Gobierno hoy día de no meterse, en unos años más nos vamos a estar arrepintiendo, porque ¿quién puede descartar una pandemia, un conflicto generalizado en el mundo? (…) A mí me parece que no se está tomando una decisión acertada en este minuto. Esto es un área estratégica para el país, yo creo que eso lo hemos perdido de vista”.

En tanto, existe resignación entre los trabajadores de la siderúrgica Huachipato, esperando que la empresa cumpla con un plan de cierre que deje a todos satisfechos, en una serie de reuniones que se iniciarán a partir de este viernes.

El presidente del Sindicato N°2 de Trabajadores, Fernando Orellana, reiteró que esperan “un buen acuerdo. Nosotros estamos pensando en las personas que están a punto de jubilar, a quienes tienen hijos en las universidades, en enseñanza media. Hay personas que pagan para cuidar a sus mamás, o sea, hay un montón de cosas”.

“Que sea algo robusto, como ellos dijeron que tenían una billetera robusta, por lo tanto, vamos a apelar a eso”, sentenció.