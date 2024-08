Ministra Jeannette Jara: “La UDI no puede hablar de faltas a la democracia si apoyó una dictadura en Chile”

26 de Agosto de 2024

Jeannette Jara, ministra del Trabajo, respondió en duros términos el emplazamiento que realizó la UDI con los miembros del Gabinete que sean militantes del Partido Comunista, pidiendo su salida de La Moneda.

La postura del partido de oposición responde a las declaraciones de Lautaro Carmona, timonel del PC, que alegó que Venezuela “no es una dictadura”.

Ante la petición de la UDI, Jeannette Jara fue tajante: “Si hay alguien que no puede hablar aquí de faltas a la democracia es un partido que apoyó una dictadura durante 17 años en Chile, no en otro país. Esa es la UDI”.

La titular del Trabajo dejó en claro que “como ministra de Estado, respaldo plenamente la conducción de la política internacional por parte del presidente de la República. Como militante del PC, cualquier opinión que tenga la haré al interior de la organización”.

“El presidente es quien conduce las relaciones internacionales del país y yo soy ministra de su Gobierno“, sentenció Jeannette Jara.

Ministro Cordero se suma a cuestionamientos al PC

Por su parte, el ministro Luis Cordero mostró su decepción por las declaraciones emitidas por el presidente del Partido Comunista, indicando a radio Infinita que “hubiese esperado más de esa declaración, ya que la situación de Venezuela es extremadamente compleja”.

“El desconocer resultados -eleccionarios- y ocupar instituciones con el propósito de desconocer las mismas, no puede ser sino calificado como dictadura, y en eso el presidente no ha mantenido ambigüedades. Los que tenemos convicción en el sistema democrático lo que no podemos aceptar es el matonaje en política”, precisó el titular de Justicia.