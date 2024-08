Paula Catalán: la seremi de Bienes Nacionales cuestionada por ser abogada de narcos

29 de Agosto de 2024

Paula Catalán aseguró que solo asumió dos defensas por Ley 20.000 antes de su nombramiento y no cinco como informó Contraloría, a las que posteriormente renunció en medio de ambos procesos judiciales, en 2020 y 2022.

Paula Catalán (PC), seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, está en el centro de la polémica, luego que se conociera que es parte de un listado de la Contraloría de abogados defensores vinculados a la Ley 20.000.

Según puntualizó el medio Doble Espacio, de la Escuela de Periodismo de la U. de Chile, Catalán fue parte de cinco causas por narcotráfico entre 2023 y 2024 en el Juzgado de Garantía de Osorno, siendo la última casi un mes después de asumir como seremi, el 30 de enero pasado.

De esta manera, Catalán habría contravenido la propia Ley 20.000, ya que es incompatible la defensa de cargos como porte o tráfico droga con ser funcionario público.

Ante esta situación, la autoridad regional precisó al medio que “no tengo causas pendientes” por narcotráfico, apuntando que si estuviera realizando labores en dichos procesos “no hubiese aceptado” el cargo de seremi de Bienes Nacionales.

Junto con ello, Paula Catalán aseguró que solo asumió dos defensas por Ley 20.000 antes de su nombramiento y no cinco como informó Contraloría, a las que posteriormente renunció en medio de ambos procesos judiciales, en 2020 y 2022.

Frente a estos hechos, Catalán indicó a radio Biobío que está analizando acciones legales contra Contraloría y contra el medio que publicó la información, “por la ligereza de los dichos”.

“Quiero creer que es un error de Contraloría mi situación en el listado, si es que fuera así, porque no lo es. Mi forma de probarlo va a ser pedir al Juzgado de Garantía de Osorno que certifiquen esta situación, pero también voy a pedir a Contraloría de que aclare también esta situación y que, obviamente, me eliminen de este listado, porque no soy ya parte de los abogados que tramite este tipo de materias”, puntualizó la autoridad.