Andrés Chadwick renuncia a la junta directiva de la U. San Sebastián: “Siento el deber de defender mi honra”

Actualizado el 25 de Septiembre de 2024

Andrés Chadwick, ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, anunció que renunció a su cargo de presidente de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, en el marco de su ofensiva judicial en contra de los diputados que lo vinculan a la acusación constitucional de la jueza Ángela Vivanco, en el marco del caso Audios.

En una declaración pública, el militante UDI expresó que “debido a las acciones judiciales que he iniciado, me resulta incompatible -a mi juicio – continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”.

“Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerzas a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”, precisó Andrés Chadwick.

La salida de Chadwick de la Universidad San Sebastián ocurre 24 horas después que adelantara la presentación de una querella por difamación en contra de diputados PC-FA-PS y DC, quienes lo habrían imputado “falsamente delitos” en la acusación contra la ministra Vivanco.

“Este extremo refleja un tipo de intencionalidad política que busca con encono y mañosamente involucrarme en el llamado caso Audios, contradiciendo incluso, y sin ningún antecedente, lo que actualmente se ha informado por el Ministerio Público”, aseveró.

Es por esto que “he decidido presentar las acciones judiciales que corresponden en contra de los diputados firmantes de esta Acusación, fundadas en sus referencias infamantes e injuriosas”.