Oficio de la Superintendencia, aportes estatales y comisión investigadora: el flanco que enfrenta Marcela Cubillos por su millonario sueldo en la U. San Sebastián

25 de Septiembre de 2024

Desde Chile Vamos y el oficialismo hicieron un llamado a la casa de estudios y a la propia Marcela Cubillos a aclarar el origen de sus millonarias remuneraciones, puntualizando que están involucrados recursos públicos.

En las últimas horas se conoció que Marcela Cubillos (IND), candidata a la alcaldía de Las Condes por Chile Vamos, recibía un sueldo de $17 millones mensuales por sus supuestas clases en la Universidad San Sebastián (USS), en el marco de las revelaciones del caso Audios.

Según un reportaje de El Mostrador, a la ex ministra de Educación de Sebastián Piñera se le pagaba un salario como docente en la casa de estudios “incluso durante todos los periodos en que Cubillos estuvo viviendo en Madrid, acompañando a su pareja, Andrés Allamand, líder de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)”.

Junto con ello, fuentes indagadas por el mismo medio aseguraron que Marcela Cubillos “prácticamente nunca dio clases durante todo su periodo en la universidad”.

Ante esto, la aludida se defendió en comparecencia ante la prensa, culpando de la polémica a la “izquierda progre de cartón”, aunque sin desmentir las millonarias remuneraciones que le entregaba la Universidad San Sebastián.

“¿Tenía un contrato con la Universidad San Sebastián? Sí. ¿Hacía las clases que estaban programadas en mi contrato? Sí. ¿Escribí los libros que me encargaron en el contrato? Sí. ¿Desarrollé las actividades de extensión en las distintas sedes de la universidad? Sí. ¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí. ¿Pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, altos impuestos todos los meses. ¿Trabajo hoy en la Universidad San Sebastián? No”, aseveró.

Cubillos agregó que “hago clases permanentemente y lo que sí hice durante muchos periodos fue hacer clases en conjunto con otros profesores, lo que es normal. Pero mis clases siempre eran presenciales; si yo estaba un mes fuera de Chile, ese mes lo tomaba el otro profesor con el que hacía clases y yo volvía a las clases presenciales cuando estaba acá”.

Oficio de la Superintendencia de Educación y anuncio de comisión investigadora por caso de Marcela Cubillos

Sin embargo, esta situación abrió un nuevo flanco, ya que la Superintendencia de Educación anunció un oficio a la Universidad San Sebastián para que entregue, en un plazo de cinco días, un detalle las actividades docentes de Marcela Cubillos.

“La superintendencia tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa interna y de la legislación vigente por parte de todas las instituciones de educación superior del país y utilizará los instrumentos que la ley le confiere para ese fin”, consignó el organismo.

Junto con ello, desde la bancada PS adelantaron que crearán una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar un eventual caso de lucro en la institución de educación superior.

El diputado Juan Santana, integrante de la comisión de Educación, señaló “esta institución entre el año 2005 y el año 2023 cuadruplicó su matrícula pasando de 9.000 estudiantes a casi 40.000 es inevitable pensar que aquí se está haciendo un lavado de dinero, que aquí se está haciendo una caja pagadora de favores políticos y de pitutos y que inevitablemente no solamente la actual candidata a alcaldesa por las Condes Marcela Cubillos tiene que dar explicaciones, sino que toda la dirigencia de la USS está siendo contratada en esta institución”.

Por su parte, el subjefe de la bancada PS, Nelson Venegas, sostuvo “nos enteramos de la contratación de la docente Marcela Cubillos, con un sueldo exorbitante, sin tener trabajos de investigación, extensión, clases o realización de libros. Deja un claro y evidente manto de dudas respecto sobre cómo está operando esta universidad. El Estado financia a esta universidad a través de los ingresos por el CAE y con esas platas se podría estar financiando a figuras políticas de la derecha, como es el caso de Marcela Cubillos. Toda esta situación es muy oscura y debe ser investigada por eso como bancada crearemos una comisión investigadora para analizar cómo está funcionando, porque acá vemos que este lugar se ha transformado en un centro de operaciones de la derecha”.

Aportes estatales a la Universidad San Sebastián

En esta línea, el ex ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, dio a conocer un documento que detalla que en 2023, la Universidad San Sebastián recibió cerca de $100 mil millones de aportes fiscales, a través del financiamiento de becas y el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Estos casi $100 mil millones se desprenden en $37.779.084.000 en becas fiscales y $61.239.138.000 en Crédito con Aval del Estado (CAE).

Esta situación no pasó inadvertida en Chile Vamos, donde la diputada Ximena Ossandón (RN) se mostró abierta a apoyar una investigación al respecto y planteó que el vínculo entre Andrés Chadwick y la USS “no se puede negar”.

“Yo también conversé alguna vez el tema de la Universidad San Sebastián. No es que sea un delito, pero efectivamente el fiscal Guerra, la señora del fiscal nacional y cualquier persona que quedaba dando vueltas terminaba en la Universidad San Sebastián. Yo no estoy diciendo que no tengan las capacidades para ser docentes, pero efectivamente la relación Chadwick-Universidad San Sebastián es potente y eso no se puede negar”, expresó Ossandón a radio Cooperativa.