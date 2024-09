“El octubrismo igual de vivo que hace cinco años”: la furia tuitera de Marcela Cubillos en medio de críticas por millonario sueldo

25 de Septiembre de 2024

La candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, arremetió contra "la izquierda" por los cuestionamientos que se han hecho al sueldo de 17 millones que le pagaba la Universidad San Sebastián y apuntó contra los hermanos Boric.

La candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, respondió a través de redes sociales a los cuestionamientos por el sueldo de $17 millones que recibía como académica de la Universidad San Sebastián, y aseguró que “el octubrismo (está) igual de vivo cinco años después“.

Durante esta jornada, la ex ministra de Educación ha utilizado su cuenta de X (ex Twitter) para contestar las publicaciones que la mencionan, entre ellos la del hermano del presidente Gabriel Boric, el periodista Simón Boric.

Al referirse a la acción judicial presentada por diputados del Partido Socialista, la también ex diputada aseveró que “parlamentarios de izquierda quieren convertir en delito el sueldo de sus adversarios y terminar con la libertad de educación y de trabajo“.

“El octubrismo igual de vivo cinco años después”, complementó en el primero de una serie de posteos que fue subiendo a propósito de las críticas que le hicieron por su sueldo en la casa de estudios superiores.

Marcela Cubillos contra los hermanos Boric

Tras retuitear varios comentarios de apoyo a su persona, Marcela Cubillos tuvo un encontrón en las redes con el periodista Simón Boric.

En su cuenta de X, este último escribió: “Qué sentirán los científicos/as con sus honestos sueldos vs Marcela. Ella, cuatro libros. Uno ideológico sobre la primera convención. Tres más de lo mismo. Todo mientras era ministra y luego política en España”.

La respuesta de la ex convencional no se hizo esperar. “Oye hermano del presidente Gabriel Boric, qué sentirán los millones de chilenos con un presidente que no terminó su carrera, que nadie sabe qué pega hace (porque bien no estamos) y que será recordado por los miles de millones de pesos que se les perdieron en sus fundaciones“, escribió.

Poco después, Marcela Cubillos realizó una nueva publicación en X, en la que se refirió a las palabras del presidente Gabriel Boric, quien al ser consultado sobre el sueldo de la ex ministra, aseveró que “es ella quien debe responder ante la sociedad“.

En su posteo, Marcela Cubillos escribió: “Presidente Gabriel Boric, a usted el sueldo no se lo paga el sector privado sino todos los chilenos, llega a la hora que quiere a su oficina, sus amigos de las fundaciones se quedaron con miles de millones, y tiene a Chile destruido“.

“Las explicaciones empiece a darlas usted“, complementó a continuación la candidata a alcaldesa de Las Condes por Chile Vamos.

Previamente, Marcela Cubillos subió a su cuenta un video en el que abordó los primeros cuestionamientos, momento en que aseveró que “no sé qué pretende la izquierda, si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado, les tenga que pedir a ellos que determinen cuál es un sueldo justo“.