Boric defiende labor en seguridad: “Es fácil agarrar el computador y tuitear, acá hacemos la pega”

3 de Octubre de 2024

El presidente Boric aseveró que el combate del crimen organizado, la migración irregular y la trata de personas "no es algo simple”, apuntando contra quienes, aseguró, buscan “sacar provecho político” de la situación.

El presidente Gabriel Boric aprovechó la entrega de nuevos vehículos para patrullaje fronterizo en la Región de Antofagasta para defender la labor desarrollada por el Gobierno en materia de seguridad y de paso disparó contra sus críticos.

“Cuando escucho a algunos comentaristas de redes sociales decir que no se hace nada en seguridad, que no se hace nada de materia de frontera. Yo les digo, ¿esa gente se atrevería a venir acá a decirme a mí junto a un conscripto que no están haciendo nada? ¿que no estamos haciendo nada?“, disparó en el jefe de Estado.

En esta línea, planteó que “es muy fácil agarrar el computador y tuitear, escribir algo, vociferar, gritar más fuerte, pero es difícil hacer la pega y acá lo que estamos haciendo es hacer la pega. Y el Ejército de Chile, la Marina, la FACH, Carabineros, la PDI, Directemar, en conjunto con el Ministerio Público, con Aduanas, con todas las instituciones que cumplen diferentes tareas en el marco de la Defensa Nacional, estamos haciendo nuestro trabajo”.

“Esto es un desafío tremendo y debiéramos abordarlo como un desafío de Estado. Por eso es tan irritante y debe ser irritante para el común de la población cuando de estos temas se trata sacar un provecho político pequeño, tratando de subir un punto en la encuesta, un like más, o pensando que así se va a obtener un poquito más en la elección“, sentenció.