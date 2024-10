Germán Codina denuncia amenazas tras polémica que lo enfrentó a Pablo Chill-E

15 de Octubre de 2024

El jefe comunal presentó una denuncia por amenazas y apuntó contra Pablo Chill-E aseverando que "me parece grave que la narco cultura se disfraza e ayuda social".

Compartir

Germán Codina, alcalde saliente de Puente Alto, presentó una denuncia por amenazas tras la controversia que lo enfrentó con Pablo Chill-E, luego que cuestionara los vínculos entre Matías Toledo, candidato a la alcaldía, y la Coordinadora Social Shishigang.

En declaraciones a La Tercera, Codina indicó que “me gustaría saber cómo esa coordinadora (Shishigang) y el trabajo que ha hecho (Toledo) ha sido con fondos vía FUSALP, que es una de las fundaciones cuestionadas por el tema de Jadue y las farmacias populares”, instando a que “se aclare con transparencia todo el tema del financiamiento”.

Ante estas palabras, Pablo Chill-E respondió al alcalde de Puente Alto, aseverando que “siempre nos ha tenido mala porque hacemos cosas en el territorio, cosa que no hacen ellos”.

En esta línea, detalló que “Matías fue uno de los fundadores de la coordinadora, pero ya no está. Eso es aparte, eso lo dijo para paquear su candidatura. A mí me da rabia que diga que Jadue y las farmacias nos financian, no tiene nada que ver con nosotros”.

“Todo lo que hace la coordinadora han sido financiadas, primero por mi, y también por aportes de la gente y cosas que hacemos con ellos. Esto es sólo autogestión. Ese hueón del Codina, lávate la boca e infórmate sobre lo que hemos hecho, porque hemos aportado más a Puente Alto que todos tus años como alcalde”, argumentó el cantante urbano en sus redes sociales.

Frente a esta controversia, Germán Codina informó la presentación de una denuncia ante la PDI por amenazas contra su familia.

“Acabo de ingresar una denuncia en la Policía de Investigaciones debido a que durante las últimas horas he recibido amenazas de muerte a través de redes sociales que han sido muy crudas e incluso me advierten de que nos van a dejar en bolsas”, declaró el jefe comunal.

Codina reiteró que “no me van a amedrentar. No voy a dejar de decir que me parece grave que la narco cultura se disfraza de ayuda social. Como autoridad voy a seguir cuidando a la comuna y defendiendo a las vecinas y vecinos como lo he hecho siempre, y seguiré diciendo que el gobierno tiene la obligación de aplicar mano dura para frenar estos grupos violentistas”.