¿El que explica, se complica?: las contradictorias versiones de la ministra Tohá sobre sus contactos con Monsalve

Actualizado el 31 de Octubre de 2024

La titular de Interior sigue en el ojo del huracán respecto a sus contactos con Manuel Monsalve en medio de un allanamiento del Ministerio Público a su habitación en el Hotel Panamericano.

El pasado 17 de octubre, en plena conferencia de prensa desde La Moneda, el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunciaba su renuncia al cargo, luego que saliera a la luz que 48 horas antes se había presentado una denuncia en su contra por violación, a la que posteriormente se sumó una eventual infracción a la Ley de Inteligencia.

La salida de Monsalve generó controversia, ya que La Moneda tomó conocimiento el 15 de octubre, mismo día que la PDI y la Fiscalía Centro Norte concretaban un allanamiento al dormitorio de la ahora ex autoridad en el Hotel Panamericano, pero solo le pidió la dimisión dos días después, con un viaje a la Región del Biobío en un avión institucional entre medio.

Frente a esta situación, la ministra Carolina Tohá fue consultada en entrevista con CNN Radio, el 21 de octubre, sobre si conversó con su subalterno sobre la denuncia en su contra, indicando que solo pudo intercambiar conceptos el mismo día que renunció.

“Recién el día jueves hablé con él (17 de octubre), mientras esperábamos entrar al Congreso. Se suponía -después que él habló con el presidente- que yo iba a poder hablar con él, pero eso no pasó. Él se dedicó a los temas propios de tomar contacto con sus abogados y esa conversación no se produjo”, puntualizó.

Sin embargo, en las últimas horas, T13 dio a conocer que la ministra Tohá había llamado a Manuel Monsalve el 15 de octubre, en el marco del mencionado allanamiento de la PDI y el Ministerio Público a su habitación en el Hotel Panamericano.

Ante esta información, desde el Ministerio del Interior precisaron que fue el director de la PDI, Eduardo Cerna, quien “le informó a la ministra que habría diligencias que requerirían la presencia de Monsalve”, por lo que la secretaria de Estado se comunicó con el ex subsecretario “para darle la instrucción de que tenía que estar disponible y asistir. Si bien Monsalve iba a llamar ese mismo martes a la ministra para juntarse con ella, darle su versión y responder las preguntas que ella tuviera, eso no pasó hasta el jueves”.

La PDI confirma postura de Tohá por llamada a Monsalve

La revelación de esta llamada en la antesala de la incautación del teléfono celular y otras prendas de Monsalve, hicieron que la ministra Carolina Tohá enfrentara una acalorada sesión especial en la Cámara de Diputados, dónde fue encarada por este hecho.

Frente a esto, la titular de Interior fue clara en apuntar que “aquí con tanto ímpetu un diputado se atreve a tildarnos de cómplices y decir que no es verdad cuando señalé que solo el jueves había tenido la conversación con Monsalve, que el presidente instruyó el martes en la noche. Lo que dije es la pura verdad. (…). Lo que sucedió el martes es que me solicitaron llamarlo para comunicarle que se trasladara al hotel. Cosa muy distinta”.

Por su parte, quien también debió aclarar esta llamada fue el propio director de la PDI, Eduardo Cerna, quien compareció en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, dónde detalló que “el llamado del día 15, en la noche, se ha comunicado conmigo el oficial más antiguo del procedimiento que estaba en el lugar de residencia u hospedaje del ex subsecretario. Y me pregunta si tengo la posibilidad de contactar al ex subsecretario, porque la Fiscalía y el equipo investigador necesitan hacer actuaciones en el lugar. Ese es el motivo de la petición”.

Es por ello que se puso en contacto con la ministra del Interior y le dijo “que por favor necesito que lo pueda coordinar para que (Monsalve) vaya al lugar. Y es toda la comunicación. Yo no hablé de detalles ni tampoco me los dijeron”.