Tomás Vodanovic y embargo de dineros de Cathy Barriga en Onfayer: “No es una decisión política mía”

Actualizado el 10 de Noviembre de 2024

Consultado si esta acción está justificada por tratarse de contenido para adultos, Vodanovic recalcó que no existe distinción alguna respecto a la forma en que Cathy Barriga está obteniendo recursos en medio de su arresto domiciliario.

Compartir

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, se refirió al embargo de las ganancias de Cathy Barriga en la plataforma para adultos Onfayer, en el marco de la investigación por fraude al fisco por $31 mil millones en contra de la esposa del diputado Joaquín Lavín (UDI).

El jefe comunal estuvo en Mesa Central de Canal 13, dónde explicó que “estos son procesos que llevan los equipos jurídicos del municipio, la verdad es que yo no me meto mucho ahí. Sé que generó mucho revuelo la retención de recursos en redes sociales, pero eso es un mecanismo que ocupan muchas defensas en caso de fraude al fisco de poder cautelar ciertos recursos en el caso que haya una condena sancionatoria”.

Consultado si esta acción está justificada por tratarse de contenido para adultos, Vodanovic recalcó que no existe distinción alguna respecto a la forma en que Cathy Barriga está obteniendo recursos en medio de su arresto domiciliario.

“Son decisiones que toma el equipo jurídico de forma bastante técnica y no por componentes morales o de golpes comunicacionales. No son casos en los que esté inmiscuido en el día a día, me enteré unas horas antes de que saliera en los medios de comunicación. No es una decisión política mía, pero respeto el curso de los equipos técnicos“, argumentó.

En esta línea, Tomás Vodanovic detalló que “es una representación que hace la municipalidad para poder resguardar recursos que fueron defraudados para la institución”.