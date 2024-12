“Acoso de la prensa”: la nueva ausencia de Maite Orsini en el Congreso y su asistencia desde que estalló el Caso Valdivia

3 de Diciembre de 2024

Tras tener una licencia médica entre el 14 y 22 de noviembre, la diputada se reintegró al trabajo legislativo. Sin embargo, no lo hizo en la Cámara o en su distrito, sino que ha sido parte de dos comités internacionales, lo cual ha causado controversia entre sus pares.

La diputada Maite Orsini (FA) se ha mostrado bastante afectada producto de la investigación por violación en contra de su ex pareja, Jorge Valdivia, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua.

En medio de esta situación, donde también se ha hecho presente al prestar declaración ante Fiscalía, la parlamentaria está en el centro de la polémica, esta vez, debido a la forma en que se ha reintegrado al trabajo legislativo.

Luego de que el caso de Jorge Valdivia saliera a la luz pública, Maite Orsini se ausentó de sus labores en el Congreso por una licencia médica que se extendió entre los días 14 y 22 de noviembre.

Tras ello, la diputada volvió a sus obligaciones en el cargo. Sin embargo, no lo hizo en la Cámara de Diputados o en el distrito que representa, sino que en actividades en el extranjero, donde ha sido parte de comités internacionales.

“Acoso de la prensa”: la justificación tras nuevo viaje al extranjero de Maite Orsini

Su primera participación fue en Parlaméricas, cuya instancia se realizó en Ottawa, Canadá. Tras llegar a Chile, Orsini nuevamente viajará al extranjero para ser parte del Parlamento Latinoamericano y Caribeño que tendrá su cumbre en Panamá.

Lo anterior, ha causado molestia al interior del Congreso y ha llamado la atención en la opinión pública, considerando que la diputada realiza estos dos viajes cuando viene saliendo de una licencia médica.

Bajo este contexto, el periodista Sergio Jara reveló en Contigo en la Mañana un comunicado que emitieron desde el Frente Amplio, donde explican la situación.

“Han sido tiempos complejos para nuestra compañera diputada. Si bien hemos cometido algunos errores, muchas cosas de las que se dicen en la prensa no son reales”, expusieron desde la coordinadora territorial.

A lo que agregaron: “Por el momento están en pausa las actividades en el territorio porque la prensa nos acosa en gran parte de las actividades que hacemos. Este tiempo hemos aprovechado para que la diputada retome algo de la agenda parlamentaria, como representante de algunos comités internacionales”.

La asistencia que registra Maite Orsini en la Cámara de Diputados

En el presente período legislativo, Maite Orsini registra un porcentaje de asistencia de 98,38%. De un total de 387 sesiones, la parlamentaria ha asistido a 303.

Con respecto a las ausencias, 79 están justificadas y no afectan el porcentaje de asistencia, mientras que cinco de ellas no tienen justificación.

Tras la explosión del caso de Jorge Valdivia (22 de octubre), Orsini continuó asistiendo a las sesiones de la Cámara, a excepción del 5 y 6 de noviembre, donde su ausencia se justificó mediante un certificado médico por “impedimento grave”.

Tras ello, volvió a presentar una licencia médica para ausentarse por “impedimento grave” desde el 14

hasta 22 de noviembre.

Desde aquella fecha, retomó sus labores legislativas, aunque no participando en las sesiones de la Cámara, sino que en comités parlamentarios internacionales, lo cual se encuentra justificado con su respectivo permiso.