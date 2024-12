Matthei responde a polémica contratación de ex fiscal Guerra: “A nadie le interesa mucho este tipo de polémicas”

4 de Diciembre de 2024

La presidenciable defendió la contratación de Manuel Guerra en Providencia, dejando en claro que "fue un contrato por cinco meses en que el trabajo se hizo".

Compartir

Evelyn Matthei, alcaldesa saliente de Providencia, salió al paso de los cuestionamientos por la millonaria contratación del ex fiscal Manuel Guerra en la municipalidad, defendiendo las labores que en su momento realizó el ahora imputado por el Caso Audios.

Esto, luego que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresara ante los dardos de Matthei a La Moneda que “tenemos que ver si tiene más experiencia o no frente a situaciones en candidaturas presidenciales u otros escenarios. Pero en esto hay que dejar un poco atrás la soberbia que algunos creen que le da por derecho tener por la edad. No es así (…) además sería bueno que aclarara su relación con el fiscal Guerra y los recursos municipales implicados”.

Frente a este emplazamiento, la presidenciable de Chile Vamos decidió bajarle el perfil a las críticas por sus vínculos con Manuel Guerra, que prestó funciones en el municipio entre agosto y diciembre de 2021, recibiendo un pago mensual superior a los $2 millones.

“No soy la única que ha expresado críticas al manejo de la prensa y de la opinión pública en las crisis que han tenido. Yo creo que han sido múltiples, además de todos los sectores políticos, incluyendo el de ella. Lo segundo es que más que hacer polémicas, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de los problemas que afectan a los chilenos. No veo que a nadie le interese mucho este tipo de polémica”, argumentó la saliente jefa comunal.

Matthei aseveró que “la gente quiere ver cómo va a poder acceder a una mejor vida, cómo le van a asegurar que no sigan permeando nuestras fronteras personas que no sabemos a quién vienen. Yo estoy segura que quiere que le demos respuesta en cuanto a las listas de espera eternas que hay en materia de salud. Hay muchos temas de los cuales nos tenemos que hacer cargo y yo quisiera invitar no solamente a la ministra, sino que en realidad a todos los que estemos en política, a que nos ocupemos de los temas que de verdad le importan a los chilenos”.

Junto con ello, defendió la contratación de Manuel Guerra en Providencia, dejando en claro que “fue un contrato por cinco meses en que el trabajo se hizo y en que nos permitió ir viendo cuáles eran los lugares donde había mayor riesgo en cuanto al buen manejo de las plazas públicas. Esto nos permitió tener mucho mayor control y mejores contratos en áreas que son tan complejas, como por ejemplo, retiro de basura, barrido de calles, que son contratos muy millonarios”.