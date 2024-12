Evelyn Matthei dispara contra Gobierno de Boric y lo acusa de “arrogancia, inexperiencia e ineptitud”

Actualizado el 27 de Diciembre de 2024

"Él estaba consciente que no estaba preparando y finalmente el destino lo llevó a ser presidente. Yo creo que hay bastante arrogancia también, sobre todo en los primeros meses", expresó la ex alcaldesa.

Compartir

Evelyn Matthei, abanderada presidencial de la UDI, lanzó duros dardos contra el Gobierno de Gabriel Boric, acusándolo de “arrogancia, inexperiencia e ineptitud”.

La ex alcaldesa de Providencia estuvo en Podemos Hablar, donde acusó que el presidente Boric “se presentó a candidato sabiendo que no estaba preparado. Lo dijo él mismo. Él estaba consciente que no estaba preparando y finalmente el destino lo llevó a ser presidente. Yo creo que hay bastante arrogancia también, sobre todo en los primeros meses”.

“Para mí hay inexperiencia y también ineptitud en que ellos han creído muy firmemente en recetas que están probadamente que se han implementado en otros países y que está claro que no funcionan, y eso es ineptitud. Como por ejemplo decir que no tenían ningún problema en incluso en decrecer. Ahora se dan cuenta que el crecimiento económico era super importante. En materia de Carabineros, los barrieron por el piso, los trataron de todo… por eso yo creo hay una mezcla de inexperiencia e ineptitud, porque muchas de las cosas que dijeron y que creían y que dijeron a todos los vientos que iban a cambiar se han tenido que ir desdiciendo una tras otra”, disparó.

Evelyn Matthei reiteró sus postura contra el Ejecutivo, planteando que “ellos se sentían superiores moralmente, se lo dijeron al Socialismo Democrático, en términos de corrupción también, el tema de fundaciones es como un esquema que se repitió en muchos lugares distintos…En nuestro sector también, si acá no hay que escupir al cielo, el tema es que uno no llega al gobierno mirando por encima a los demás”.