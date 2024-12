“Consecuencias graves no buscadas”: el guiño de Matthei a Republicanos sobre pensiones que sepulta el acuerdo de Chile Vamos y La Moneda

Actualizado el 25 de Diciembre de 2024

La entrada al ruedo de la abanderada presidencial de Chile Vamos en materia de pensiones generó reacciones en su propio sector, en La Moneda y el oficialismo.

Evelyn Matthei (UDI), abanderada presidencial de Chile Vamos, finalmente sacó la voz para referirse al acuerdo en materia de pensiones que espera alcanzar su sector con La Moneda y cuestionó los alcances de la reforma que ambas partes quieren despachar del Congreso en enero, en un gesto que es visto por muchos como un guiño a Republicanos, los principales detractores de este dialogo.

Si bien la ex alcaldesa de Providencia se había mostrado cauta respecto al tema al precisar en un primer momento que “el tema de pensiones está siendo tratado en el Congreso, en el Senado. Yo no estoy en el Senado, no estoy en las tratativas (…). Me parece sí que es bueno que se intente un diálogo serio. Sobre todo pensando en el futuro, sobre todo pensando en Chile. Si va a haber o no va a haber un acuerdo, no lo sabemos aún”, en las últimas horas su postura fue totalmente radical.

Para ello se valió de las redes sociales al recalcar que “es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. Iniciaré conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuestas a los chilenos”.

Estas palabras remecieron al equipo negociador de Chile Vamos, liderado por los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), donde el primero ya había expresado que despacharían la reforma de pensiones en las primeras semanas de 2025.

“Lo vamos a hacer, lo vamos a despachar en enero en el Senado. No sé como va a salir, yo espero que salga completo”, aseveró el legislador en Mesa Central, quien luego matizó su postura al conocer lo expresado por Evelyn Matthei.

“Estamos en etapa de definición en pensiones. Claramente, creo que hay acuerdos relevantes, como la necesidad de que la clave es aumentar la capitalización individual para mejorar las pensiones futuras, de mejorar la PGU, de establecer igualdad entre hombres y mujeres (…). Esos espacios como diagnóstico están claros, ahora, también cuál es el impacto fiscal que eso puede tener. Obviamente eso requiere más información. Estamos recurriendo a varios economistas que nos están ayudando para hacerlo mejor, bienvenida que la ex alcaldesa Matthei colabore con información”, precisó Coloma a La Tercera.

Desde La Moneda evitaron caer en polémicas con la abanderada de Chile Vamos y la instaron a sumarse al diálogo para sacar adelante la reforma de pensiones.

“Había estado mucho tiempo la candidata sin emitir opinión respecto a pensiones, cerca de un año, luego plantea que es importante un acuerdo y ahora que tiene algunas preocupaciones, y queremos saber cuáles son esas preocupaciones, ver cómo nos podemos hacer cargo y decir que efectivamente cualquier liderazgo que se quiera sumar para llegar a un acuerdo es muy bienvenido”, declaró la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Más duros fueron los partidos del oficialismo, los que apuntaron a Evelyn Matthei por querer acercarse a Republicanos en esta materia, en desmedro del acuerdo que el propio Chile Vamos busca alcanzar con el Gobierno.

“La candidata Matthei debe hacerse cargo de sus propios dichos. En 2020 reconoció que el sistema de AFP necesitaba una cirugía mayor y ahora que la reforma de pensiones está en días clave, rompe el silencio que mantuvo durante semanas para entorpecer acuerdos. La derecha se pelea por quién defiende mejor a la industria que da pensiones de miseria. Chile no puede seguir esperando”, disparó Constanza Martínez, timonel del Frente Amplio.