VIDEO – Kaiser confirma que su partido político se está financiando con aportes a su Cuenta RUT

Actualizado el 7 de Enero de 2025

El diputado tiene a su nombre la cuenta donde reciben donaciones, las cuales ascienden a unos cuatro o cinco millones.

Compartir

El diputado Johannes Kaiser (IND) se refirió a su candidatura presidencial, así como también a la creación de su partido político Nacional Libertario, el cual está recibiendo aportes en su Cuenta RUT.

En conversación con el programa Tolerancia Cero, el parlamentario explicó cómo estaba financiando la nueva colectividad.

“A través de donaciones a una Cuenta RUT”, señaló Kaiser, sorprendiendo a todo el panel. El diputado aseguró que este método es legal. “Yo creo que sí, porque mi partido todavía no existe“, explicó.

En ese sentido, indicó que “el partido no puede tener una cuenta propia mientras no tenga personalidad jurídica y mientras no tenga personalidad jurídica no puedo poner una cuenta al partido”.

Por lo mismo, insistió, la cuenta en que han recibido aportes está a su nombre y a la fecha han recibido “unos cuatro o cinco millones de pesos desde que empezamos con todo esto”, los cuales fueron entregados por adherentes y socios fundadores.

“Normalmente hacen un aporte mensual de 10 mil pesos y otra gente que nos aporta cuando hacemos llamados desde los canales de YouTube”, añadió.

En esa misma línea, Kaiser indicó que los dineros son manejados por el tesorero, quien debe rendir cuentas ante la directiva y el consejo del partido en formación.