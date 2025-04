“Hay que comerse muchos sapos”: la postura de Matthei sobre tener a Kaiser como ministro y qué respondió el diputado

3 de Abril de 2025

Evelyn Matthei habló de la opción de sumar a Johannes Kaiser a su gabinete y el diputado dijo que no está postulando a ser ministro.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, planteó este jueves que “en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos“, al referise a lo manifestado por el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, en cuanto a que el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sería “un buen ministro” en su eventual gobierno.

Todo comenzó cuando la ex alcaldesa de Providencia se abordó el tema durante la entrevista que le concedió a radio Infinita, oportunidad en la que aseguró que “la política es el arte de lo posible”.

A continuación, la abanderada de la UDI y RN completó sus dichos con la polémica frase de que “tengamos claro que en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos, pero así es la vida. Algunas personas trabajan en un lugar donde no quiere estar, pero no tiene otra alternativa“, detalló.

No obstante, Evelyn Matthei dijo que antes de pensar en sumar a Johannes Kaiser a su gabinete, “uno tiene que mirar cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios y en las primeras vueltas“.

Añadió que “empezar a hablar de ministerios cuando ni siquiera hemos ganado, a mí lo que me aprieta la guata es empezar a repartir puestos“.

Durante la entrevista la candidata de Chile Vamos se mostró confiada en pasar a la segunda vuelta, y “en segunda vuelta voy a ganar. Pasando a segunda vuelta ganamos de todos modos“, recalcó.

Qué respondió Johannes Kaiser sobre los dichos de Evelyn Matthei

Tras conocer los dichos de Evelyn Matthei sobre su eventual incorporación a su gabinete, Johannes Kaiser empleó las redes sociales para responderle a la candidata presidencial.

“Yo no me meto ni en los gustos culinarios de la gente, ni en los gustos sexuales, no me interesa mayormente“, comenzó sus palabras el abanderado del Partido Libertario.

Luego precisó que “ante las declaraciones de la señora Evelyn Matthei, a mi me gustaría responder lo siguiente: yo no estoy postulando para ser ministro de su gabinete, no estoy postulando a ser miembro de su gobierno“.

“Nosotros tenemos una postulación propia y pretendemos llegar al gobierno porque creemos que vamos a tener más suerte que ella. Entonces, le quería recomendar que me deje fuera del menú“, concluyó.

Luego de las palabras de Kaiser, Matthei apuntó que “lo importante no es el menú, sino cómo sacamos a Chile del estancamiento. Y para eso se necesita un gobierno de mayorías“.