Boric reacciona a detención de María Corina Machado: “El gobierno de Maduro es una dictadura”

9 de Enero de 2025

"En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura, en una dictadura que además se robó las últimas elecciones y en Venezuela hoy día no hay libertad", aseveró.

El presidente Gabriel Boric no tuvo reparos en tratar al régimen de Nicolás Maduro como “una dictadura”, tras conocer la noticia de la detención de María Corina Machado, líder opositora que dejó la clandestinidad para sumarse a las protestas en Venezuela.

“Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana. Hay información de que habría sido detenida, retenida, desconozco en qué condiciones, la dirigente opositora María Corina Machado”, precisó el jefe de Estado.

Boric, quien todavía no estaba al tanto de la posterior liberación de Machado, precisó que “no me puedo referir en detalle a esto, pero sí tengo una certeza. En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura, en una dictadura que además se robó las últimas elecciones y en Venezuela hoy día no hay libertad”.

Ante este panorama, el mandatario defendió su decisión de retirar “nuestra representación diplomática en Venezuela y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetuó el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”.

“Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino”, reiteró el presidente Gabriel Boric.

Para cerrar, el gobernante hizo hincapié en su “llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela”.