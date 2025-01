¿Juan Guaidó 2.0? Cancillería explica las razones para no reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

9 de Enero de 2025

Van Klaveren detalló que esta neutralidad responde a lo vivido en el pasado con Juan Guaidó, que se autoproclamó, sin pena ni gloria, como presidente encargado de Venezuela en 2019.

Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores, explicó las razones de Chile para no reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, tras la votación concretada por el pasado 28 de julio de 2024.

En declaraciones a radio Cooperativa, el canciller Van Klaveren expresó que “a nosotros no nos corresponde reconocer ganadores de elecciones presidenciales en terceros países. Está el caso de Venezuela, pero uno podría imaginar otros casos -no los quiero individualizar- en que ha habido disputa respecto de quién fue el ganador efectivo de una elección, y no nos parece que nosotros, como un país tercero, debamos proclamar candidatos ganadores”.

El titular de Relaciones Exteriores indicó que “entendemos que hay una gran simpatía por Edmundo González, simpatía que nosotros compartimos. Nosotros hemos estado en contacto con la oposición venezolana y la verdad es que entendemos los apoyos que han recibido, pero nos parece que, desde el punto de vista de la política exterior, es mejor abstenerse de reconocer ganadores de elecciones, sobre todo cuando han sido elecciones cuestionadas. Entonces, preferimos mantenernos en esa posición, respetando obviamente la opinión de quienes han tenido una posición diferente”.

En el caso de Juan Guaidó se argumentó que era presidente de la Asamblea Venezolana y en esa condición le correspondía ejercer la primera magistratura. Es una tesis que nosotros no compartíamos, pero igual en esa época había un cierto fundamento y, de hecho, muchos países procedieron a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y se generó ahí una situación extraña en que se reconocía a un gobierno que no tenía capacidad de controlar los asuntos de ese país, que no tenía un poder efectivo, un poder real, y, por otra parte, subsistía el régimen de Venezuela, el régimen de Maduro. Entonces, la verdad es que no queremos repetir una experiencia como esa”, argumentó.

Respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela, Alberto van Klaveren aseveró que están “a nivel absolutamente mínimo”, pero no existe la intención de Chile de romperlas.

“Nosotros, como política, no rompemos relaciones con otros países. En algunos casos ha habido rupturas, (pero) nunca han sido imputables a la acción nuestra y para nosotros el principio básico es tratar de relacionarnos con todos los Estados del mundo”, aseveró Van Klaveren.