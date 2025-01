“No se humilla quien acuerda por Chile”: Boric cita a Frei Montalva para responder críticas por reforma de pensiones

30 de Enero de 2025

El mandatario, tras reunirse con pensionados y pensionadas, reiteró que la aprobación de la reforma no es un triunfo del Gobierno, sino que "de los chilenos y chilenas".

Compartir

El presidente Gabriel Boric, tras reunirse con un grupo de pensionados y pensionadas, se refirió a la aprobación de la reforma de pensiones aprobada por la Cámara y despachada a ley.

Desde La Moneda, acompañado por los ministros Mario Marcel y Jeanette Jara, el mandatario destacó el diálogo logrado con la oposición que derivó en el acuerdo que permitió que la iniciativa lograra el visto bueno del Congreso tras maratónicas sesiones.

“Quiero destacar la disposición al diálogo, al compromiso de todos quienes hicieron posible esta reforma. Esto no hubiese salido adelante si cada uno se hubiese quedado en su posición original”, indicó el jefe de Estado en el punto de prensa.

Por lo mismo, continuó, “yo quiero ser muy sobrio en este momento: hay algunos que van a decir que este es un triunfo del Gobierno, pero este es un triunfo de los chilenos y chilenas. Lo conversaba ayer con el senador Galilea y el senador Coloma, que lo más difícil fue ponerse de acuerdo y enfrentar muchas veces las críticas de los sectores propios”.

Gabriel Boric recurrió a una famosa cita del ex presidente Eduardo Frei Montalva para ejemplificar que el acuerdo que permitió la aprobación de la reforma de pensiones, es el camino que hay que seguir.

“Había que ser capaces de ceder, lo que no significa abandonar las convicciones, pero la política, la buena política, es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto para beneficiar a los habitantes de nuestro país. Y la gente está cansada de vernos pelear, de que los puntos de prensa sean para sacarles la cresta a quienes piensan distinto”, dijo.

Junto con eso, acusó que “hay algunos que están acusando con el dedo de manera muy… De manera… me dicen adjetivos acá que no quiero decir yo, pero de manera poco empática. Como decía un viejo político chileno: no se humilla quien pide por Chile, no se humilla quien acuerda por Chile“.

Por otro lado, Boric recalcó que “ahora viene una tarea que es tremendamente importante también, que es la implementación de esta reforma. Acá el trabajo no termina, porque hay que implementarla bien, hay que ser meticuloso, cuidadoso, hacer reglamentos. A fines de septiembre seguramente se van a estar viendo los primeros beneficios de la reforma, pero para eso hay que hacer bien la pega”.

“Así que acá, a todos nuestros colaboradores, a todos quienes trabajan en el Gobierno, en el aparato del Estado, no hay espacio para relajarse. Tenemos que seguir trabajando por ellas, por ellos. Porque gracias a las personas mayores a quienes trabajaron toda su vida, hoy día estamos aquí. Esto es un acto de justicia generacional”, cerró.