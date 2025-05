ProCultura: de las nuevas querellas de la UDI y la petición de Matthei al apoyo de Jara a Boric

Diversas reacciones en la oposición y el oficialismo se generaron este sábado tras conocerse los nuevos antecedentes en torno a la arista ProCultura del caso Convenios, ya que mientras la UDI anunció la presentación de otras querellas y RN pidió invertigar un presunto financiamiento irregular de la campaña del presidente Gabriel Boric, la candidata del PC, Jeannette Jara, le entregó todo su respaldo al mandatario, en tanto que la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reiteró su solicitud para que los jueces de garantía permitan a los fiscales investigar al jefe de Estado.

En horas de la mañana en la tienda gremialista su presidente, Guillermo Ramírez, valoró la investigación efectuada hasta el momento y planteó que las causas “convertirían este caso en el más grande de corrupción desde el retorno a la democracia“.

Tras recordar las acciones judiciales interpuestas hace un año y medio, el timonel de la Unión Demócrata Independiente adelantó que “vamos a presentar también querellas por los nuevos antecedentes que hemos ido conociendo, de tal manera de que algunas de estas aristas se investiguen por separado y de ese modo se pueda profundizar aún más en el conocimiento de la verdad de los hechos que hemos conocido parcialmente hasta ahora“.

Respecto del silencio del presidente Gabriel Boric ante los nuevos antecedentes, Ramírez dijo que “no es una estrategia aceptable”, y “por lo tanto, nosotros le exigimos al gobierno que salgan a dar explicaciones y se comprometan a someterse a las instituciones que están investigando con la mayor colaboración posible. Porque esto debe ser esclarecido y los chilenos merecen conocer la verdad”.

Por su parte, la bancada de diputados de Renovación Nacional pidió al Servicio Electoral (Servel) investigar el presunto financiamiento irregular en la campaña presidencial de Gabriel Boric.

“El caso ProCultura ha dejado de ser solo un escándalo administrativo para convertirse en un asunto penal de la máxima gravedad. Las investigaciones apuntan a un eventual financiamiento irregular de la campaña presidencial del presidente Boric, con dineros públicos triangulados desde una fundación estrechamente vinculada a su círculo personal”, argumentó el diputado Miguel Mellado.

Jeannette Jara y su apoyo a Boric tras nuevos antecedentes del caso ProCultura

Este sábado también se refirió a los nuevos antecedentes en torno a ProCultura la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, quien recalcó que tiene una buena opinión del presidente Gabriel Boric y manifestó que “creo que es una persona muy honesta”.

“Hoy día cualquier causa judicial que esté produciendo filtraciones, a mí no me corresponde pronunciarme y seguramente, como el mismo presidente Boric lo ha dicho, se va a contar con todas las garantías para llevar adelante las investigaciones porque, como él mismo lo ha señalado varias veces, todos somos iguales ante la ley“, añadió la ex ministra del Trabajo.

Recalcó a la vez que hay que “respetar que la justicia haga su trabajo. Tranquilidad, no tienen para qué ponerse tan nerviosos desde la derecha. Yo vi a Kast y a Matthei con lo que salieron a decir, pero la verdad es que esto se va a aclarar en la instancia que corresponde que se aclare, que es en la justicia“.

Matthei pidió que jueces de garantía permitan investigar a Boric

También durante esta jornada la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, volvió a referise a las investigaciones en torno a ProCultura, y pidió que “la Fiscalía haga el trabajo a fondo y que investiguen a todos, y que los jueces de garantía les permitan que hagan todas las investigaciones respecto al Presidente de la República también. Acá tiene que ser de verdad, caiga quien caiga“.

En la misma línea, dijo que espera que “el fiscal Cooper y todo el Ministerio Público siga haciendo su trabajo, que se dejen de molestarlo y que indaguen a quien corresponda, a todos los que correspondan, hasta que caigan todos los que tengan que caer”.