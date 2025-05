ProCultura: Kast emplazó a Boric a suspender su gira y Tohá justificó el silencio del mandatario

El candidato republicano reiteró su llamado a Boric a entregar sus celulares y la ex ministra dijo que ya habrá espacio para que el jefe de Estado aborde el tema a su regreso de la gira,

Luego de Japón, Boric visitará China. X

Mientras el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazó este domingo al presidente Gabriel Boric para que suspenda su gira dados los nuevos antecedentes en torno al caso ProCultura, la candidata a La Moneda del PPD, Carolina Tohá, justificó el silencio del mandatario mientras permanece en Asia.

Pese a que previamente la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, había recalcado que en este caso el jefe de Estado “no tiene ningún rol procesal, ni siquiera como testigo”, Kast aseveró que “esto hay que tomarlo con seriedad, con responsabilidad. Lo que ha sucedido es muy grave. Tenemos al Presidente como sujeto de interés de una investigación judicial del fiscal“.

“Y el Presidente decidió, sabiendo esto, partir en una gira. Yo creo que, dada la gravedad de los hechos, el Presidente debería volver a Chile“, complementó en la entrevista que le concedió a T13.

En esa línea, argumentó que Boric “debería volver, porque una gira como esta, donde él se va a sentar, al parecer, con el Presidente chino. Bueno, ¿quién se va a sentar ahí? ¿El Presidente de la República o un sujeto de interés?”.

Al respecto añadió que según su criterio, “esto es grave para Chile. Pone en riesgo la honorabilidad de nuestro país y también la seguridad de nuestro país“.

Además, Kast reiteró su solicitud para el que jefe de Estado entregue a la Fiscalía sus teléfonos: “Si no hay nada que esconder, Presidente, entregue los celulares“, planteó.

La defensa de Tohá al silencio de Boric en torno al caso ProCultura

Por su parte, la ex ministra del Interior se refirió a los nuevos datos surgidos en torno a la artista ProCultura del caso Convenios y llamó a esperar que la justicia haga su trabajo.

La candidata presidencial del socialismo democrático abordó el tema durante una actividad que realizó en la comuna de El Bosque, en el marco del Día de la Madre.

“A propósito de los datos que se han conocido, que son informaciones, a veces son trascendidos, es normal que las personas quieran conocer, quieran respuestas, pero tenemos que lograr que esas respuestas se den de donde corresponde, que es desde la justicia“, manifestó inicialmente.

Añadió que “la interferencia política no solo no ayuda sino que muchas veces nubla la búsqueda de esa verdad y desde acá no vamos a contribuir a eso”.

Respecto del silencio del presidente Boric en torno al tema en estos días, Carolina Tohá recalcó que “el Presidente de la República se encuentra en una gira en Japón y en China, enfrentando una de las crisis globales más preocupantes que ha tenido el mundo en las últimas décadas, con una agenda que es vital para la economía chilena, para el desarrollo social chileno“.

Ya “habrá momento para referirse a eso“, cerró el tema sobre las nuevas revelaciones en el caso ProCultura la candidata presidencial.