“Es una práctica normal”: Van Klaveren explicó porque el presidente Boric no habló con Marco Rubio

Van Klaveren dijo que hay que desdramatizar el hecho de que el presidente Boric no haya respondido el llamado de Marco Rubio.

“Fue una conversación amplia, general, muy cordial”, explicó el canciller sobre su diálogo con Rubio. AGENCIA UNO.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, pidió desdramatizar el fallido llamado telefónico al presidente Gabriel Boric por parte del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el que terminó por responder el mismo canciller.

Fue el pasado viernes, dos días antes de la Cuenta Pública 2025, cuando el hombre fuerte de la administración de Donald Trump telefoneó a La Moneda para hablar con el mandatario, pero el jefe de Estado no respondió la llamada, por lo que desde la Presidencia lo derivaron con el titular de Relaciones Exteriores.

Al abordar el hecho, Van Klaveren manifestó que ese día el jefe de Estado “estaba preparando su Cuenta Pública y obviamente eso concentraba toda su atención“.

“Es absolutamente normal, hay que desdramatizar y hay que entender cómo funcionan las relaciones internacionales“, planteó a continuación.

Aseveró a la vez que no fue el secretario de Estado el que llamó, sino que lo comunicaron posteriormente. “Se ha especulado mucho sobre esto, se ha dicho incluso de que poco menos que el secretario Rubio estaba al otro lado de la línea, yo les puedo asegurar que eso no es así”, manifestó al respecto, e indicó que “estos son pasos absolutamente normales, es parte de la normalidad diplomática“.

Qué contó Van Klaveren de su conversación con Marco Rubio

Respecto del diálogo que mantuvo con Marco Rubio, Van Klaveren, evitó referirse a si abordaron o no el tema de Israel. “Obviamente, no me puedo ir a los términos de la conversación, porque eso es parte de la reserva diplomática“, explicó.

Sí dijo que “les puedo asegurar que fue una conversación muy amistosa, una conversación cordial, una conversación muy similar a conversaciones que yo he sostenido con otros cancilleres de países amigos“.

“Fue una conversación amplia, general, muy cordial y en que justamente también valoramos la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos“, complementó.

Finalmente, también negó que se haya abordado el tema de la Visa Waiver durante su diálogo con Marco Rubio. “La Visa Waiver está en un cierto conducto, otros aspectos de la relación en otro conducto. Estamos hablando de cosas enteramente distintas y que no hay que confundirlas“, concluyó.