¿”Síndrome Sichel”?: la caída que amenaza a Evelyn Matthei ante incierto futuro en la carrera presidencial

En el comando de Evelyn Matthei existe preocupación. La abanderada de Chile Vamos, según las últimas encuestas, ha caído en la preferencia presidencial y ya se posiciona a la par de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano.

Más allá del resultado de los sondeos, que son vistos con nerviosismo en Chile Vamos, en la interna existe una sensación de desorden en la campaña, estancamiento y desgaste. Los apuntados son varios: el jefe de campaña, Diego Paulsen, las directivas de los partidos y las vocerías que, más que los nombres en particular, son cuestionadas en su diseño político, el que no ha dado réditos.

Por lo mismo, en el comando de Matthei ven que el resultado de la primaria de la izquierda y centroizquierda tendrá cierta repercusión en los pasos a seguir de cara a la primera vuelta de noviembre.

Los escenarios que se barajan oscilan desde un moderado optimismo hasta la alerta de que el debate puede polarizarse y, de ese modo, Kast se vea favorecido.

De acuerdo a Panel Ciudadano de la UDD, en la última medición Jara superaba por seis puntos a Tohá, diferencia que podría ser irremontable a dos semanas de la primaria.

En el comando de Matthei ven como una “buena noticia” que sea Jeannette Jara la vencedora. ¿La razón? Matthei podría llegar con más facilidad al electorado del centro y consolidarse en las encuestas.

Pero también existe el riesgo de que la ganadora de la primaria —ya sea Jara o Tohá— comience a posicionarse primera en las preferencias, Kast consolide el primer lugar en la derecha y Matthei comience a quedar relegada.

“Es difícil remontar si los otros candidatos no se equivocan. Y a Kast hoy se le ve sólido”, dice a EL DÍNAMO una fuente de Chile Vamos conocedora de la interna de coalición.

En razón de ese panorama es que ha comenzado a rondar la pregunta: ¿qué sucede si Matthei se desinfla en las encuestas? Hasta el momento, no hay respuestas, pero sí antecedentes.

¿“Síndrome Sichel”?

En la campaña presidencial de 2021, cuando Sebastián Sichel ya había vencido en la primaria de Chile Vamos a Joaquín Lavín (UDI) no fueron pocos los rostros de su coalición que se desmarcaron de su candidatura y pidieron el apoyo de José Antonio Kast para la elección parlamentaria, ante el posterior desplome del candidato independiente en las encuestas.

Para el 25 de octubre de 2021, Kast estaba en primera posición por sobre Gabriel Bortic, seguido por Yasna Provoste y, en cuarto lugar, aparecía Sichel. A esas alturas, varias figuras de Chile Vamos ya se habían bajado de su candidatura y apoyaban abiertamente al candidato republicano.

Ena von Baer, Jacqueline Van Rysselberghe, Leonidas Romero, Cristián Labbé, Camila Flores, entre otros, decidieron no respaldar al candidato de su coalición y buscaron “la foto” junto a Kast para sus candidaturas.

Si bien la situación de Matthei guarda importantes diferencias con Sichel —es militante UDI, líder de la coalición y tiene el respaldo de las directivas—, en la coalición saben que es complejo ir con una candidatura a la parlamentaria que no marque en las encuestas.

Claudio Álvarado, director del IES, asegura a EL DÍNAMO que “sin duda existe ese riesgo (de descuelgues en la campaña), en la medida en que los candidatos al Parlamento suelen buscar sacarse la foto con la opción que más ayude a posicionar sus respectivas campañas”.

No obstante, Álvarado subraya que “ahora el Partido Republicano tiene candidatos incumbentes, y por tanto no será tan fácil para ellos aceptar que integrantes de otras coaliciones aparezcan con su candidato presidencial”.

Y acota: “Es probable que algunos candidatos de Chile Vamos reivindiquen un estilo de hacer política distinto al de los republicanos. Todo ello anticipa algunas diferencias con el escenario de 2021”.

Por su parte, Cristóbal Bellolio, analista, doctor en Filosofía y académico de la UAI, sugiere que “lo de Sichel tuvo que ver con una cuestión también bien particular: él nunca perteneció a Chile Vamos, era como un advenedizo, una contratación ajena. Y por lo tanto no fue capaz de movilizar, motivar a los parlamentarios, a los partidos de Chile Vamos. Y le pillaron algunas yayitas que lo desinflaron rápidamente”.

Sin embargo, Bellolio reconoce que “si es que finalmente Kast sigue subiendo y Matthei se desinfla”, la candidata le podría terminar ocurriendo “lo mismo que a Sichel en la elección pasada, y ahí no hay mucho más que decir”.rnrnPese a eso, Bellolio confía en que Matthei no transitará el mismo camino que el actual alcalde de Ñuñoa: “(La de Matthei) no es una candidata frágil, no es una candidata tan vulnerable desde ese punto de vista”, dice el analista.

Los escenarios que favorecen a Matthei

Pese a lo anterior, ambos analistas coinciden en que existen condiciones que podrían beneficiar a la candidata de Chile Vamos, especialmente dependiendo del resultado de las primarias del próximo domingo.

En ese sentido, si Jara resulta victoriosa, dice Bellolio, el panorama podría mejorar para Matthei.

“Si gana Jara podríamos tener una segunda vuelta con dos derechas”, y sugiere que esto signifique que “mucha gente de ese mundo puede ver con buenos ojos a Matthei” si la alternativa es una candidata comunista.

Respecto a una posible victoria de Jara, Álvarado indica que “ciertamente ese resultado imprimiría más tensión y haría aún más visibles las diferencias entre la candidatura oficialista y sus adversarios de la oposición, pero lo cierto es que dichas diferencias ya existen y se subrayarán por unos y otros en el período electoral, con independencia de quien resulte victorioso en las primarias de las izquierdas. A fin de cuentas, Carolina Tohá igualmente sería continuidad del presidente Boric y gobernaría con el PC. Y ambas candidaturas de oposición buscarán marcar un fuerte contraste con ellos”.

Eso sí, el director del IES pone una cuota de duda sobre a quien podría beneficiar más un eventual triunfo de Jara: “Ese escenario dejaría muchos votos disponibles, de personas de centro o centroizquierda que jamás votarían por un candidato comunista. Y, bajo ese supuesto, se trataría de un escenario favorable a Matthei. Pero también es verdad que, en ese caso, los votantes de oposición van a preferir en su inmensa mayoría cualquier opción con tal de evitar un triunfo del PC, lo que bien podría favorecer a Kast, en la medida en que se vuelve aún más plausible la idea de que podría imponerse en un eventual balotaje”.