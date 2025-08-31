Encuesta Cadem: Kast toma distancia de diez puntos con Jara y lidera capacidad para enfrentar la delincuencia

El candidato del Partido Republicano llegó a un nuevo máximo y logró un 39% de las preferencias.

La edición de esta semana de la encuesta Plaza Pública de Cadem no solo mostró que José Antonio Kast sigue tomando distancia y liderando en la carrera presidencial, sino que también es sindicado como el que mejor podría combatir la delincuencia.

El estudio reveló que el candidato del Partido Republicano alcanzó un nuevo máximo al lograr un 39% de las preferencias, tomando una distancia de diez puntos con Jeanette Jara que llegó al 29%. Más atrás quedó Evelyn Matthei (10%), Franco Parisi (9%) y Johhannes Kaiser (6%).

Pero la encuesta, en esta oportunidad, abordó los distintos atributos que debía tener el próximo presidente de Chile.

Entre ellos estaba “capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” con 43%, “resolver los problemas del país y gestionar crisis” con 37%, “hacer crecer la economía y generar empleo” con 30%, entre otros.

Respecto a la delincuencia y el narcotráfico, que son los principales problemas que enfrenta el país, quien fue elegido como el más capacitado para enfrentarlo fue José Antonio Kast con un 32%, según Cadem.

También fue destacado por su atributo de autoridad y liderazgo con un 36%. Junto con eso, fue sindicado con un 36% por tener la capacidad de “resolver los problemas de inmigración”.