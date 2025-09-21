Cadem: Kast completa baja de 6 puntos en dos meses y Jara se mantiene liderando

La candidata oficialista marca 26% en primera vuelta. Sin embargo, el 60% de los encuestados dice que no votaría en ningún escenario por la militante comunista.

La encuesta Plaza Pública Cadem de la tercera semana de septiembre evidenció la consolidación de Jeannette Jara, abanderada de Unidad por Chile, como líder de la carrera presidencial de cara a la primera vuelta de noviembre.

La abanderada de la alianza de gobierno mantuvo el 26% de las preferencias, mientras que José Antonio Kast completó una caída de 6 puntos en los últimos dos meses al ubicarse en 24%.

En tercer lugar se ubica Evelyn Matthei con 16%, registrando una baja de 2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Les siguen Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 9% (+1 punto), Harold Mayne-Nicholls con 5% (+2 puntos), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%. El 7% no votaría, no sabe o no responde.

La medición también reveló que el 25% dice que tiene decidido votar por Jara, 9 puntos menos que en la primera semana de agosto, mientras el 24% declara estar decidido por Kast, registrando una baja de 8 puntos en el mismo período. Por Matthei, el 17% afirma tener decidido su voto.

En cuanto al rechazo, el 60% dice que no votaría por la candidata oficialista, el 50% (-1 punto) rechaza al abanderado republicano y el 41% (-18 puntos) descarta votar por la representante de Chile Vamos, quien registra “el nivel de rechazo más bajo de todos los postulantes al sillón presidencial”.

Kast mantiene ventaja en expectativa presidencial pese a la caída

En expectativa presidencial, que mide quién creen los encuestados que será el próximo mandatario, el 37% (-1 punto) cree que Kast será el próximo Presidente de Chile, manteniéndose 8 puntos por sobre Jara que llega al 29%.

Este dato contrasta con la intención de voto declarada, donde Jara lidera, pero coincide con las proyecciones de segunda vuelta donde Kast muestra ventaja sobre la candidata oficialista en las anteriores mediciones de Cadem.

La encuesta también consultó sobre los slogans de campaña.

Sin asociar al candidato, el que más gusta es el de Mayne-Nicholls, “Devolverle el alma a Chile” con 18%, aunque el “no sabe/no responde” llega a 28%. Cuando se nombra al candidato, lideran el de Jara “Un Chile que cumple” con 22% y el de Kast, “La fuerza del cambio” con 19%.