“Nunca se ordenó la identificación”: Kaiser asegura que hay pruebas de restos de detenidos desaparecidos en el SML

Pese a que desde el servicio aseguraron que ello no es efectivo, el candidato libertario dijo que el tema “no se ha trabajado como corresponde”.

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, confirmó este lunes que en caso de llegar a La Moneda convocará a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre el tema de los exonerados políticos durante la dictadura, a la vez que reiteró sus críticas contra el Servicio Médico Legal (SML) al asegurar que en sus dependencias hay restos de detenidos desaparecidos sin identificar.

“Si llegamos a presidencia, vamos a hacer un plebiscito para que el pueblo de Chile decida si quiere continuar con esto de los exonerados, falsos exonerados, seguir pagando indemnizaciones eternamente con el negociado que se ha armado lamentablemente en torno a un momento de tan trágico en nuestra historia”, indicó el líder libertario a menos de una semana de las Elecciones Presidenciales 2025.

“O quieren que en Chile cerremos ese capítulo que ha servido única y exclusivamente, de un tiempo a esta parte, para impulsar posiciones políticas a costa de intereses superiores del Estado de Chile“, complementó.

Kaiser insiste en restos de desaparecidos sin identificar en el SML

En la entrevista que le concedió a T13, Kaiser insistió en sus críticas al Servicio Médico Legal y reiteró que aún permanecen en sus dependencias osamentas que no ha identificado y que podrían corresponder a detenidos desaparecidos, algo que la entidad pública descartó.

Días atrás, la directora del SML, Marisol Prado, aseguró que “en el año 2022 iniciamos un catastro de todas las osamentas que se encontraban en el SML en un trabajo que nos ha permitido tener hoy la trazabilidad y el orden de todo lo existente y que podamos señalar con certeza que no existen protocolos sin periciar”.

“Pretender decir que los detenidos desaparecidos están en el Servicio Médico Legal (…) es negar la acción que hemos hecho“, recalcó la profesional.

Pese a los dichos de la la directora nacional de SML, el candidato presidencial argumentó que “no se ha trabajado como corresponde todo esto. Entre otras cosas, porque no ha habido voluntad política de perseguir esto. Yo quiero que la gente entienda también por qué es importante esto. Usted va a aplicar justicia, es decir, no puede hacer las cosas al lote”.

En esa línea, apuntó que “tienes la prueba de cientos de restos que están en el Servicio Médico Legal, y no me hablen de pericias, porque estamos hablando de identificar: nunca se ordenó la identificación de los restos. Esas personas que están detenidas desaparecidas, en poder del Estado, no han sido entregadas a familiares. Sin embargo, estás condenando a personas por la desaparición de esas mismas personas“, aseveró.

Respecto de las condenas en los casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura, el postulante a La Moneda apuntó al Poder Judicial y sostuvo que “si quiere que lo condenen, o si lo van a condenar a usted, si usted está frente a un juez, usted esperará que lo condenen con pruebas, no con ficciones jurídicas. O sea, esto ha sido pura injusticia“.

“Yo lo que estoy planteándole es que cuando el Poder Judicial no ha identificado durante 20 años a los restos de detenidos desaparecidos, que son pruebas en juicio, tienen que ser pruebas“, complementó.

Luego añadió que “si yo tengo cientos de restos de detenidos desaparecidos, yo soy Poder Judicial, los tengo en el Servicio Médico Legal, yo primero tengo que identificar si están o no están, antes de condenar a otras personas por la desaparición de las personas que están probablemente en poder del Poder Judicial, si eso es una locura“.

“No solamente eso, y por lo demás usted no puede condenar al miembro de un pelotón de fusilamiento por haber cumplido con una orden. Aquí se pasaron 20 pueblos en cuanto a lo que es la persecución“, añadió.

“Lo que se ha hecho es simplemente una indecencia y se ha violentado la buena fe de Chile que pensaba que se estaba trabajando esto de manera seria y comprometida con los derechos humanos. Ese no ha sido el caso”, concluyó Johannes Kaiser.