Alta confrontación y controversias marcan el último debate previo a la elección presidencial

Los ocho candidatos presidenciales se enfrentaron en un debate álgido a momentos, en el contexto de la recta final de la carrera presidencial.

A solo seis días de la primera vuelta del 16 de noviembre, el foro organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) marcó un cambio respecto a los encuentros televisivos anteriores, con los abanderados sacando “la artillería pesada” y lanzando emplazamientos directos entre sí.

A diferencia de los debates previos organizados por Canal 13 o el de Enade transmitido por Mega, donde primó un tono más cordial, esta vez los cuestionamientos cruzados fueron más recurrentes, tal como se preveía en la antesala.

En ese contexto, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Franco Parisi discutieron con intensidad sobre seguridad, economía, derechos humanos y agenda valórica.

Jara se distancia definitivamente del Gobierno

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara —con la puesta vista ya en segunda vuelta— profundizó su estrategia de desmarcarse del presidente Gabriel Boric y de su Gobierno el cuál integró por más de tres años.

Consultada sobre sus diferencias con la actual administración, particularmente en el trato con otros líderes internacionales, la exministra de Trabajo reiteró algo que ya había dicho: “No es mi estilo, no me representa. Venimos, además, de tradiciones políticas distintas y en algunas cosas pensamos más en común, pero eso no significa que seamos idénticos”.

Asimismo, aseguró que no le habría dado el mismo trato a Javier Milei que fue saludado por Boric desde su asiento en el cambio de mando en Bolivia.

“Yo lo habría saludado de pie, evidentemente”, afirmó Jara, reiterando: “No es mi estilo, una vez más”.

La candidata también emplazó al gobierno por la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, donde la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo en 30 días.

“Le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado”, emplazó la candidata de militancia comunista.

Y acotó: “espero que cumplan con su labor”, refiriéndose al Gobierno.

Por último, Jara identificó como “lo más malo de este gobierno” el no haber actuado correctamente en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve, comparándolo con su propia experiencia: “En mi experiencia con otro ex subsecretario (Cristián Larraín) a quien saqué rápidamente del cargo y se me criticó que actué muy repentinamente”.

Kast mantiene estrategia de no entrar en polémicas

José Antonio Kast, en tanto, evitó responder directamente sobre varios temas durante el debate, manteniendo su estrategia de no entrar en controversias y concentrarse en sus ejes programáticos.

El candidato republicano esquivó pronunciarse sobre temas valóricos específicos, limitándose a señalar: “Soy un hombre de convicciones. Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No vamos a entrar en un debate que instala la izquierda para distraer de los temas realmente importantes”.

Asimismo, no comentó el cierre de Punta Peuco anunciado por Boric, asegurando que “el presidente Boric está instalando este tema para que no hablemos sobre los temas del futuro ni los dolores de Chile al que él nos llevó”. Incluso sufrió un lapsus al ser consultado sobre políticas públicas para el recinto: “Nos condolamos del dolor de las víctimas de La Araucanía”, dijo.

Jeannette Jara aprovechó el espacio para criticar la estrategia de Kast.

“Se dan cuenta que cuando se le pregunta a Kast por cierto tema siempre evade y responde otra cosa. Eso no sirve para ser presidente de Chile, uno debe tener posiciones claras”, sostuvo la abanderada comunista.

Cuando se debatió respecto al tema previsional, Kast respondió el emplazamiento de Jara sobre Bernardo Fontaine centrándose en el manejo fiscal del gobierno: “¿Tienen ordenado el presupuesto? ¿Gastan lo que les ingresa? No han sido capaces de ordenar el presupuesto en tres años. Siempre han calculado mal los ingresos y han gastado más de lo que tienen”.

Matthei encendida: defendió polémico trap y emplazó a Kast

A Evelyn Matthei se le vio más confrontacional y directa que otros debate, defendiendo incluso el polémico videoclip de trap que apunta contra Jara, Kast y Boric.

Consultada sobre la inclusión de imágenes del exministro Giorgio Jackson en relación al caso Fundaciones, Matthei sostuvo: “Nada de lo que se dice en ese video es falso. En cambio, sí era totalmente falso que tuviera alzheimer. No lo tengo”, aseguró.

La candidata de Chile Vamos, además, lanzó uno de los dardos más directos de la noche contra José Antonio Kast, aludiendo al acto de campaña donde el republicano usó un podio blindado al estilo Donald Trump.

“Durante ocho años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio”, disparó Matthei.

En esa línea, la exalcaldesa de Providencia hizo referencia a su antiguo cargo para subrayar el punto: “Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega. En vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a Carabineros y también a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de su armamento”.

Kaiser, entre los indultos, la agenda valórica y el gesto de unidad

Johannes Kaiser ahondó en su postura respecto a liberar a los presos de Punta Peuco, argumentando que “el penal de Punta Peuco y Colina 1 fueron visitados por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Fueron visitados por el fiscal de la Corte Suprema. Las recomendaciones de ambos fueron más bien en línea de lo que yo planteo que en línea de lo que planteó el presidente Boric”.

En esa línea, haciendo referencia al proyecto que está en el Senado que busca liberar presos mayores de 75 años, el candidato libertario cuestionó al Poder Judicial: “No puede ser que a 40, 30 años del fin del gobierno militar, sigamos con procesos abiertos”.

En agenda valórica, Kaiser fue el único candidato que propuso modificar la ley de aborto en tres causales, específicamente la causal por violación.

“Nosotros creemos en el proyecto irrestricto del proyecto de vida de las personas y eso incluye a las guagüitas. Matar guagüitas no está dentro de nuestro programa”, señaló.

Y agregó sobre la causal de violación: “La cambiaría, en razón de que no se está denunciando a los violadores”.

Respecto a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, Kaiser fue tajante en su rechazo: “No voy a entrar yo, como Herodes, a la historia de Chile siendo un presidente que apoya una ley de aborto libre”.

Uno de los momentos distendidos del debate fue protagonizado por Kaiser y llegó pasadas las 00:00 horas, cuando el libertario se tomó una “licencia” para saludar a Evelyn Matthei por su cumpleaños.

El candidato se acercó y le entregó una rosa, gesto que Matthei recibió con una sonrisa acomodando en el escote de su blusa. José Antonio Kast aplaudió mientras observaba la escena, en uno de los pocos momentos de cordialidad de una noche marcada por la confrontación.