Encuesta Black & White: Kast vencería en segunda vuelta con respaldo que aumenta entre hombres, ABC1 y tercera edad

Según el estudio, el republicano vencería cómodamente a Jeannette Jara en la segunda vuelta con un 56% de los votos frente a un 36%.

La encuesta Black & White lanzó su primera edición post elecciones, con el escenario que se viviría en la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. Siguiendo la misma tendencia que se veía, incluso, previo al 16 de noviembre, el republicano vencería sin problemas a la oficialista.

Según consignó el estudio, el próximo 14 de diciembre, el candidato de ultra derecha obtendría un 56% de los votos, frente a un 35% de la militante del Partido Comunista.

En el desglose de las preferencias, según la encuesta Black & White, Kast aumenta su respaldo en el segmento ABC1, llegando al 62%; en los hombres con un 63%; y entre personas con 55 o más años.

En la otra vereda, en el caso de Jara, sus cifras aumentan entre mujeres y en el segmento C3, además de quienes se encuentran entre los 18 a los 34 años.

Evaluación al Gobierno de Boric

Además del escenario de segunda vuelta, la encuesta Black & White también consignó que solo un 30% aprueba la gestión de Gabriel Boric, dos puntos menos que la semana pasada. La desaprobación, en tanto, se mantuvo igual que hace siete días con un 61%.

Un 74% cree que la inseguridad, el narcotráfico y la delincuencia son los principales problemas del país. Ante esto, un 23% aprueba la forma en que el gobierno del presidente Boric está enfrentando la delincuencia.