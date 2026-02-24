FOTO+VIDEO | Así fue el detrás de cámara de la fotografía oficial de Kast como presidente

La Oficina del Presidente Electo (OPE) dio a conocer la fotografía oficial de José Antonio Kast como presidente de la República, la cual adornará todas las reparticiones públicas a partir del próximo 11 de marzo.

Desde el estamento explicaron que la imagen “es una declaración. Una imagen con sentido. El fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. Puro Chile es tu cielo azulado. El verso del Himno Nacional no describe únicamente un paisaje. Habla de claridad. Habla de esperanza. Habla de un país que se eleva después de la adversidad. El cielo es el manto que cubre Chile y refuerza la idea de unidad nacional y destino compartido”.

Sobre la postura de José Antonio Kast, que aparece caminando, indicaron que “el presidente avanza hacia adelante, dejando atrás la tormenta, símbolo del período de crisis, desorden e incertidumbre que ha vivido el país. El gesto es intencional: el paso hacia adelante representa decisión, progreso y capacidad de enfrentar la adversidad”.

En cuanto al uso del escudo nacional en la banda presidencial, detalle que se dejó de lado tras la vuelta de la democracia para no seguir el ejemplo del dictador Augusto Pinochet, desde la OPE dejaron en claro que “la banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas”.

“El Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile. Ubicarlo al centro no es apropiación política, sino reafirmación institucional. Es recordar que la banda no es del presidente, sino de la República, y que el poder se ejerce en nombre de todos los chilenos, bajo la continuidad histórica del Estado”, precisaron.