Quiroz justifica abandono de promesa de campaña sobre déficit estructural del 0% y sitúa a megarreforma en la batalla cultural

El secretario de Estado también afirmó que la meta de que la deuda pública no supere el 45% “es factible de alcanzar”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), salió a explicar el cambio en la meta que se había fijado esta administración en campaña para llegar a un déficit estructural del 0% del PIB al término de su periodo y además abordó la dimensión política de la megarreforma del Gobierno.

En conversación con radio Duna, Quiroz sostuvo que la nueva meta de 1,5% del PIB que se fijó para el déficit estructural responde a que se enfrentan a un escenario fiscal más complejo. “Cuando se proyecta el déficit efectivo que íbamos a tener para el 2026, y se formula la ley de presupuesto de 2026, en ese minuto ese déficit fue -1,5% del PIB“, partió explicando.

“Cuando levantamos el tema de que había ingresos sobreestimados y gastos subestimados, nosotros llegamos a que el tendencial que estamos sentando era 2,9% del PIB, cosa que además se confirma con la ejecución presupuestaria que llevábamos hasta marzo (…) Es la misma proyección, pero con un punto de partida más desventajoso, que lo ha confirmado el CFA. Hay absoluto consenso de que el presupuesto 2026 se aprobó desfinanciado“, añadió. Asimismo, defendió que la meta de que la deuda pública no supere el 45% “es factible de alcanzar“.

Por otra parte, señaló que el proyecto de ley de reconstrucción nacional supone “un cambio de relato”. “Llevamos muchos años con un relato distinto, que dice que tenemos que tener más regulaciones, o sea, contrario a libertad de permiso, con un relato que dice tener menos retorno, o sea, con más impuesto, y además con un relato cultural de los ricos y pobres”, comentó.

Al ser consultado sobre si la megarreforma suponía una “batalla cultural”, respondió que sí y añadió: “Estamos tratando de cambiar la cultura, porque no es funcional al desarrollo económico”.