“No hay forma de llegar a acuerdos”: Matthei sostiene que no existe una coalición entre Chile Vamos y Republicanos

La exautoridad abordó las tensiones entre distintos sectores políticos de la derecha y cuestionó el nivel de coordinación y acuerdo entre las colectividades involucradas.

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que no existe una coalición efectiva entre los partidos de su sector y los Republicanos, en medio de crecientes tensiones políticas entre ambas fuerzas.

En conversación en el programa Pauta Abierta de Radio Pauta, la exministra del Trabajo analizó el vínculo entre Chile Vamos y la colectividad liderada por José Antonio Kast, afirmando que la relación entre ambos espacios políticos es compleja y con escasa coordinación.

Matthei sostiene que no existe una coalición entre Chile Vamos y Republicanos

“Aquí no hay coalición, no hay ninguna instancia donde se pongan de acuerdo los partidos. No hay ningún tipo de coordinación, no hay afectos y por lo tanto, no hay forma de llegar a acuerdos cuando hay diferencias de opinión“, argumentó.

“No va a ser nunca fácil”, sostuvo Matthei al referirse a la convivencia entre ambos sectores, agregando además que “al final va a ser peor”, en relación al desarrollo del actual periodo de gobierno.

Asimismo, cuestionó la dinámica interna entre ambas fuerzas políticas, apuntando que “esa tensión va a estar permanentemente y se va a hacer más difícil en la medida que el tiempo avance y le quede poco tiempo a este gobierno”.

Finalmente, Matthei también reiteró sus críticas al diputado republicano Agustín Romero, afirmando que “está un poquitito fuera de su eje”, y cuestionó el manejo de recursos en su paso por la Municipalidad de Santiago: “Las debiera devolver y no lo ha hecho. Esa es la pelea chica”.