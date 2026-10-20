“Daña la democracia”: director del INDH criticó la reforma impulsada por el Ejecutivo

Yerko Ljubetic apuntó que la iniciativa representa “el retroceso más grave que hemos tenido en derechos humanos desde el término de la dictadura”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, cuestionó el proyecto de ley que presentó La Moneda para reformar el organismo, a través del cual buscará quitarle la facultad de querellarse, reducir el número de consejeros y aplicar un fuerte recorte a su financiamiento.

“Este proyecto claramente daña la democracia, porque deja sin herramienta de protección a las personas“, manifestó Ljubetic al referirse a la iniciativa impulsada por el ejecutivo.

En esa línea, argumentó que la reforma “neutraliza a la principal institución de derechos humanos, que está, precisamente, para limitar el poder del Estado“.

Planteó también que la iniciativa “representa, probablemente, el retroceso más grave que hemos tenido en derechos humanos desde el término de la dictadura“.

Los cuestionamientos del director del INDH a la reforma

Al explicar sus cuestionamientos a la reforma impulsada por el Ejecutivo, Ljubetic indicó que “el gobierno dice que quiere fortalecer al INDH, pero lo que propone claramente, si uno lee el proyecto, es dejarlo amarrado de pies y manos, debilitando su autonomía y quitándole las herramientas para proteger los derechos de las personas, frente a los abusos del Estado”.

“No se puede hablar de fortalecer una institución mientras se desmantelan sus sedes regionales, se los reduce solo a Santiago y, además, se le quitan herramientas, facultades y recursos para proteger a la ciudadanía”, dijo en declaraciones que recogió La Tercera.

Ahondó en sus críticas y sostuvo que “este, yo creo que se puede decir que es un proyecto extremo, comparable al proyecto de reforma constitucional que contenía una idea de estado de excepción absolutamente antidemocrático y que es dañino para Chile y sus habitantes”.

“Naturalmente, esperamos que en la discusión parlamentaria puedan corregirse estos excesos“, concluyó el director del INDH.