Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara (RN): “El Gobierno no puede permitir que se pierda la agenda por lo que dicen o hacen los ministros”

La vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados valora que el Gobierno ajuste su modelo de vocería, pero advierte que los cambios no bastarán si quien asume “no participa en las decisiones”. Además, sostiene que el Ejecutivo debe reforzar su respuesta en materia de empleo y pide a los ministros “buen trato” con el Congreso mientras se discute el Presupuesto.

“Yo creo que en el corto plazo está en deuda el Gobierno”, dice la diputada Ximena Ossandón (RN), al sostener que el problema del Ejecutivo va más allá de la comunicación. A juicio de la vicepresidenta de la Cámara, la pregunta de fondo es “quién se está haciendo cargo de la inmediatez de los problemas”.

El planteamiento de Ossandón se produce en medio de los ajustes a la vocería que prepara La Moneda y de una nueva baja de aprobación en las encuestas: Cadem registró un 30% de aprobación a la gestión del Presidente Kast, la más baja desde que asumió el cargo en marzo pasado.

En entrevista con EL DÍNAMO, Ossandón valora la llegada de Gonzalo Arenas al modelo de vocerías, pero advierte que debe participar de las grandes decisiones. Asimismo, apunta a que los ministros deben mejorar la coordinación no sólo entre ellos, sino que con el Congreso tras la polémica que protagonizó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien calificó a los parlamentarios de “payasos”.

—Se conoció que el Gobierno va a ajustar esta semana el modelo de vocería mediante un cambio en la subsecretaría de la Segegob. ¿Le parece suficiente ese cambio o la intervención al diseño político debiera ser más profunda?

—Este gabinete que diseñó el presidente Kast era muy diferente, muy autónomo, con muchas personas independientes y con muy poca relación con el mundo político. Con ese antecedente, nosotros venimos diciendo hace un tiempo que es importante tener una buena vocería, porque al tener un buen vocero se solucionan ciertos problemas en el diseño comunicacional. Pero para que eso funcione, no basta que se nombre a una persona a quien se le indique lo que tiene que decir: debe ser alguien que participe y aporte a las grandes decisiones y a poder comunicarlas bien.

—Gonzalo Arenas, en todo caso, no tendrá el rango de ministro y seguirá bajo el alero de Alvarado.

—Más allá de si es ministro o no, si no participa en las decisiones, el problema va a persistir. Me parece muy importante que el vocero esté presente participando en las decisiones para poder hacer una buena vocería. Ahora, es una decisión del presidente de la República la forma, sea ministro o sea el subsecretario. Sí creo que el ministro Alvarado tiene clarísimo que esta vez tiene que apoyar muy bien al vocero del Gobierno. No podemos seguir cometiendo errores. El Gobierno no puede permitir que se pierda la agenda por lo que dicen o hacen los ministros.

—Este ya es el tercer cambio del modelo de vocería en siete meses de gobierno. ¿Por qué cree usted que ha costado tanto dar con una forma efectiva de transmitir el mensaje?

—El diseño se va cambiando en la medida en que no resulta. Yo creo que es súper importante mirar la experiencia pasada y tratar de no innovar tanto. Pero también hay que reconocer que al Gobierno no le ha tocado fácil en su instalación, y eso termina repercutiendo en todas las carteras.

Tenemos una oposición que está empeñada en que al Gobierno le vaya mal, cuando no están entendiendo que si al Gobierno le va mal, le va mal a la gente.

—¿Lo que está fallando en el Gobierno es sólo el mensaje, las comunicaciones, o hay algo más profundo?

—El Gobierno ha apostado a una agenda de largo plazo, justamente con el tema del crecimiento económico, con la megarreforma, con el mercado de capitales. Pero está fallando el corto plazo: en cómo subsiste esa persona que hoy no llega a fin de mes. Y no podemos decir “aguanten a que lleguen los resultados” porque es reírse en la cara de los ciudadanos.

—¿Qué está faltando en lo concreto en la gestión del Gobierno para esa agenda más inmediata?

—No tengo muy claro quién se está haciendo cargo de la inmediatez de los problemas que devienen del desempleo. En el caso de seguridad, pasa lo contrario: no hay nadie que esté pensando a largo plazo. Cada cartera es diferente, pero efectivamente hay alguien que se tiene que hacer cargo del tema que aqueja a gran parte de la ciudadanía, que es el desempleo y el costo de la vida.

—En el diseño del ministro Quiroz, ¿se subestimó el momento económico con el que se recibió al país?

—Mira, el tema de las cifras de desempleo empezó hace tiempo, y las predicciones siempre fueron bastante fatalistas. Yo creo que tenemos que unir con más fuerza ambas carteras (Hacienda y Trabajo). Porque si el ministro Quiroz estuviera tan preocupado del tema de la creación de empleo, estaría encima.

Desde Renovación Nacional hemos levantado apuestas bastante más agresivas y audaces que las que presentó el Gobierno en materia de empleo, justamente para resolver, ayudar. Si bien el fondo del problema no se resuelve con una sola medida, sí necesitamos dar una señal a la gente para que entienda que el Estado no la está ignorando.

—Usted mencionaba el tema de las descoordinaciones entre los ministros. ¿Ese es un problema de conducción del presidente, del jefe de gabinete, que en este caso es Claudio Alvarado, o del diseño?

—Los ministros tienen que entender que son parte de un Gobierno, que fueron elegidos por un presidente y tienen que sacar de muy buena forma todas las tareas de su cartera. Pero para eso tiene que existir un buen trato con los diferentes poderes del Estado, porque estamos todos absolutamente relacionados.

Cuando un ministro se sale de ese buen trato —que no quiere decir que tú no tengas que ser firme —, en el fondo ya no es problema nuestro, en este caso del Legislativo, sino que es un problema del presidente de la República, porque él es la persona que nombra a su ministro.

—Me imagino que se refiere al ministro de Vivienda, Iván Poduje, que trató de “payasos” a algunos parlamentarios.

—También ha habido frases descoordinadas entre los mismos ministros. Los ministros tienen que tener claro cuál es su tarea y por qué fueron nombrados.

—En estos siete meses el Gobierno, ¿se ha apoyado poco el presidente en los partidos del sector para solucionar los déficits de conducción y de diseño?

—Siempre he dicho que hay personas dispuestas a trabajar en el Gobierno y que ya estuvieron dos veces en los gobiernos de Piñera, que saben tocar la guitarra y no tienen que aprender nada, porque ya tienen el aprendizaje de los errores que suelen cometer, que eso es lo más importante cuando tú gobiernas.

Nosotros tenemos una muy buena y grata relación con el presidente Kast. Y él ha sido muy claro en señalar que somos colaboradores, de lo cual nosotros estamos felices de acompañar al Gobierno. Pero cuando tú quieres aportar, es importante que te dejen aportar. Y eso es lo que hemos tratado de hacer estos meses.

—RN es el partido oficialista que se ha mostrado más crítico del Gobierno. ¿A qué le atribuye esta particularidad?

—Mire, Renovación Nacional siempre ha tenido una forma de hacer política que lo hace diferente. Cada partido tiene su particularidad. Nosotros somos mucho más variados, más diversos, y nos cuesta menos llegar a consenso con los diferentes sectores políticos.

Habiendo dicho eso, no es que RN haga sus planteamientos con ninguna intencionalidad, sino que es una forma de ser en política. Lo que sí tenemos claro es que cuando realizamos una crítica es para que le vaya bien a Chile y no al partido Renovación Nacional. Y ser colaborador no significa estar de acuerdo en todo. También es saber decir las cosas que no nos parecen. Pero cuando uno ve la votación de los senadores y los diputados de Renovación Nacional, Dios Santo que hemos sido leales al gobierno.

—Ya van varias semanas en que las encuestas muestran un desgaste de la figura del presidente y del Gobierno. ¿El oficialismo debería preocuparse por esta baja de popularidad?

—Es difícil construir y qué fácil es destruir. Esta baja está relacionada con el alza de los combustibles. Eso es muy difícil de remontar; no imposible, pero sí difícil. Sabiendo eso, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Se va a paralizar? No: tiene que seguir con su agenda, y por eso es muy importante la coordinación, que no se pierda tiempo, que se siga actuando, que se siga trabajando. Pero insisto, en este minuto el Gobierno tiene una tremenda oportunidad de hacer políticas públicas que vayan en apoyo de aquellas familias que ya lo están pasando mal, justamente para que el día de mañana la popularidad vaya mejorando.