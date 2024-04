La polémica detrás de la descalificación de Rublev en Dubái

10 de Abril de 2024

La ATP cuenta con múltiples psicólogos para tratar de ayudar a los jugadores sometidos a una gran presión cuando se encuentran en momentos tensos de los partidos.

Compartir

Las descalificaciones siempre son raras de ver en un deporte como el tenis, pero hace unos días ocurrió un nuevo suceso que no ha dejado de ser noticia. La descalificación de Andrey Rublev en el torneo de Dubái de este año tendrá un coste y la estrella rusa perderá todo el dinero del premio que debía recibir del torneo.

Rublev se encontraba en una dura batalla con Alexander Bublik de Kazajistán en la semifinal del torneo. Cada uno había sumado un set a su marcador, pero Rublev iba por delante en el set decisivo con una ventaja de 4-2. Con la línea de meta a la vista, Rublev tuvo la oportunidad de sentenciar el partido cuando tuvo tres bolas de break a favor en el saque de Bublik. Si hubiera conseguido la rotura de saque, entonces habría liderado 5-2 y habría servido para el partido.

En su lugar, Bublik fue capaz de darle la vuelta al juego y ganó tres de los próximos cuatro juegos. Fue durante el 11º juego cuando todo el infierno se desató. Rublev perdió el control de sus emociones y fue acusado de gritar e insultar al juez de línea.

El jugador de 26 años creía que uno de los golpes de Bublik durante las etapas finales del set se había marchado, pero no fue así. El supervisor fue informado de las acciones de Rublev y acordó descalificar al ex campeón.

Este torneo fue finalmente ganado por Humbert, que no entraba en los pronósticos deportivos como principal favorito. De hecho, el jugador francés ganó en semifinales al principal favorito para llevarse el torneo según las casas de apuestas, Daniil Medvedev. Sin embargo, todas las portadas fueron para Rublev tras el suceso.

Las protestas de Rublev cayeron en oídos sordos y habló sobre el incidente después del partido, diciendo que nunca usó lenguaje malsonante a pesar de su frustración visible en la cancha. Debido a que el partido terminó por descalificación, Rublev perderá los 180 puntos que habría recibido si hubiera perdido el partido en circunstancias normales. Eso afectará a su ranking mundial ya que saldrá del TOP 5.

Además, los semifinalistas en Dubái suelen ser muy bien remunerados con una suma de más de ciento sesenta mil dólares, pero Rublev también se perderá ese cheque. Sin embargo, es poco probable que pierda el sueño por ello. El ruso ha ganado más de 20 millones de dólares en ingresos por torneos desde que se convirtió en profesional en 2014.

A pesar de que las desclasificaciones no son comunes, ésta no es la primera.

Descalificación de Djokovic en el US Open

En 2020, al llegar a cuarta ronda del US Open, Djokovic no solo fue un favorito sustancial antes del torneo, también fue el único hombre que quedó en el cuadro con un título de Grand Slam a su nombre. Además, Djokovic iba 26-0 en el año y acababa de ganar el torneo de Cincinnati, organizado una semana antes en Flushing Meadows.

Para Djokovic, unos desafortunados momentos arruinaron todo. En el décimo juego, ganando 5-4, 40-40, Djokovic primero mostró signos de frustración cuando golpeó una pelota en el marcador lateral, aunque no recibió ninguna advertencia.

Solo tres puntos más tarde, se resbaló en un cartel de un patrocinador y se detuvo tocando su hombro izquierdo. Djokovic recibiría tratamiento en la cancha, pero Carreño-Busta conseguiría el break para ponerse por delante 6-5 en el set. En ese momento, Novak se giró y golpeó una pelota, dándole a una juez de línea que no estaba mirando y que recibió un pelotazo en la garganta.

Después de una larga consulta con el supervisor, donde Djokovic suplicó: “Ella no tiene que ir al hospital por esto”, el número 1 fue descalificado. Como resultado, Djokovic perdió todos los puntos ganados y perdió la oportunidad de extender su brecha con el nº2 Rafa Nadal. El jugador se saltaría la rueda de prensa tras el partido, haciendo su primera declaración sobre el incidente a través de Instagram.

Mala fortuna de Shapovalov en la Copa Davis

Una situación en la que el ganador se lleva todo para su equipo es un escenario de ensueño para algunos, y para Shapovalov, esa decisión se produjo cuando fue elegido para jugar un decisivo quinto partido para Canadá contra el británico Kyle Edmund en la primera etapa del Grupo Mundial en 2017 de la Copa Davis. La experiencia parecía ser un factor para Edmund, que había ayudado a su país a levantar el trofeo solo dos años antes.

Después de ir dos sets por debajo y perdiendo a principios del tercero, Shapovalov, de 17 años de edad, golpeó una pelota por la frustración. La trayectoria estaba destinada a ir alto a las gradas, pero en su lugar le dio al juez de silla Arnaud Gabas directamente en el ojo izquierdo.

Shapovalov instantáneamente dirigió su atención para comprobar el estado de Gabas, pero su negligencia dejó al árbitro Brian Earley sin otra opción que no fuese descalificar al canadiense por conducta antideportiva. El partido decisivo terminó de manera impresionante para la nación anfitriona y Shapovalov recibió una multa superior a siete mil dólares.

Afortunadamente, el ataque involuntario de Shapovalov no dañó la córnea ni la retina del francés. Reflexionando sobre el incidente, el adolescente expresó: “Soy muy afortunado de que esté bien, porque si las cosas hubieran ido peor, no creo que hubiera sido capaz de perdonarme a mí mismo y no creo que sería capaz de superarlo.” Shapovalov más tarde compartió que forjó una amistad con Gabas tras el incidente.

Este es uno de los motivos principales por los que el tenis es un deporte peligroso si no se mantiene la calma en ciertos momentos. De hecho, a los aficionados les gusta la actitud de jugadores como Nick Kyrgios para dar show, pero siempre y cuando no haga daño a nadie en la pista. Por ello, la Asociación de Tenis Profesional, ATP, cuenta con múltiples psicólogos para tratar de ayudar mentalmente a los jugadores sometidos a una gran presión cuando se encuentran en momentos tensos de los partidos.

El factor mental es casi más importante que el físico, sobre todo si se tiene en cuenta que una descalificación puede ser algo complicado de gestionar de cara a futuros partidos. Por suerte, las descalificaciones no se producen con demasiada frecuencia en el tenis.