Extensión Cultural UNAB presenta su temporada 2026: Mozart, Borges, ballet y nuevas expresiones artísticas marcarán el año

Con un homenaje por los 270 años del nacimiento de Mozart, el debut del ballet clásico en La Casona y un ciclo online dedicado a Borges, la Universidad Andrés Bello dio a conocer su temporada 2026, que contempla más de 90 actividades presenciales y digitales abiertas a la comunidad.

“El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana”, decía Pablo Picasso. Con esa frase, el director de Extensión Cultural UNAB, Felipe Karadima Skarmeta, resume el espíritu de la programación 2026.

“Justamente nosotros en Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello lo que queremos es esto, es poder entregar diferentes expresiones artísticas, culturales, humanistas, académicas, tanto a la comunidad UNAB como al público general en forma presencial o también online para que realmente las personas y cada uno de nosotros podamos sentir cómo el arte, la cultura, la música nos lava el alma de todo este polvo que acumulamos en la vida cotidiana”, señala.

La Camerata UNAB: eje central de la temporada

Uno de los pilares de la programación será la Camerata de la Universidad Andrés Bello, que cumple 23 años de trayectoria. La orquesta, integrada por 20 músicos y dirigida por Santiago Mesa, ofrecerá 12 conciertos durante el año, con la participación de destacados solistas internacionales y nacionales gracias al apoyo de diversas embajadas.

La temporada comenzó el 18 de marzo con un homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart, en conmemoración de los 270 años de su nacimiento. En la ocasión, el joven pianista noruego, Michael Thomas Haug, interpretó junto a la Camerata el Concierto para piano N°20.

Entre los hitos del ciclo destacan además:

Concierto en el Teatro del Lago de Frutillar, el 22 de abril.

En agosto, el Concierto para guitarra Opus 30 de Giuliani, con el guitarrista chileno Romilio Orellana.

En octubre, un homenaje a Mozart con la soprano chilena Melisa Gómez.

Nuevas expresiones artísticas

La temporada 2026 también incorporará nuevas disciplinas escénicas. Por primera vez, La Casona UNAB recibirá una presentación de ballet clásico, el 20 de mayo, a cargo del Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago.

A ello se suman:

Una presentación de tango, el 25 de junio.

Un espectáculo de flamenco el 15 de octubre, encabezado por el bailaor chileno Pedro Fernández, radicado en Madrid, junto a su compañía con música en vivo.

En teatro, la programación incluye dos montajes destacados: La Verdad y La Sociedad de los Poetas Muertos.

Programación online: Borges, Cleopatra y Gaudí

La línea digital también tendrá un espacio relevante en la temporada.

El 23 de junio se realizará un conversatorio online en conmemoración de los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, con la participación de Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y del escritor argentino Alejandro Vaccaro, especialista en Borges.

En agosto, el 5 de ese mes, se ofrecerá una visita guiada virtual a la Sagrada Familia, diseñada por Antoni Gaudí, en el marco de los 100 años de su fallecimiento.

Asimismo, el 14 de abril se presentará la destacada historiadora española Doctora Eva Tobalina con la conferencia “Cleopatra, el último faraón de Egipto”.

Cultura abierta a la comunidad

La temporada 2026 busca consolidar a Extensión Cultural UNAB como un espacio abierto, transversal y con una programación que combina música clásica, artes escénicas, pensamiento y patrimonio cultural, tanto en formato presencial como online.

“Creo que con estas actividades se puede dar una visión general y de las distintas cosas que presentaremos este año”, concluye Felipe Karadima Skarmeta.