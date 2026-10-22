La conexión móvil está transformando el acceso al entretenimiento digital en Chile

La conectividad móvil en el país llegó en junio de este año a más de 22,59 millones de accesos a internet móvil

Según el informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a junio de 2026, Chile sumaba 22,59 millones de accesos a internet móvil sobre redes 3G, 4G y 5G, una cifra que equivale a más de 112 conexiones por cada cien habitantes.

Esta cifra muestra un país donde el celular dejó de ser el complemento del computador para convertirse en la puerta principal hacia lo digital, la cual no es igual en todo Chile.

El acceso a internet en hogares llegó al 96,5% en la última medición nacional, el registro más alto hasta la fecha, y el teléfono manda como dispositivo de conexión por sobre el televisor y el notebook. De hecho en algunas zonas, la navegación se realiza casi por completo mediante una vía móvil no habiendo banda ancha fija de por medio.

Ocio que cabe en una pausa

Cuando cambia el soporte, termina por reordenarse el ocio cotidiano. El entretenimiento ya no espera a la noche ni al living, sino que se reparte en pausas cortas, en el trayecto en micro, en la fila de un trámite, o en la hora de almuerzo. Los chilenos permanecen conectados cerca de nueve horas al día, y gran parte de ese tiempo transcurre íntegramente en el celular, entre redes sociales, streaming y juegos.

El video, la música y las transmisiones en vivo se rediseñaron para caber en una pantalla vertical y para cargar sin fricción sobre una red 5G que ya supera los 10,8 millones de conexiones. Twitch por ejemplo, habilitó emisiones verticales y Kick apostó por transmitir desde el propio celular. Así, el entretenimiento online chileno se volvió mobile-first casi por obligación, y con ello fue bajando cada barrera que obligara al usuario a detenerse o a comprometer más de lo que quería en un primer contacto.

El casino online recibió esa misma lógica de acceso en tramos pequeños, y fue uno de los rubros que antes que muchos otros ajustó su oferta al bolsillo del usuario móvil. Las alternativas de casino con depósito mínimo son un reflejo de ese ajuste: umbrales de entrada calibrados a un monto que cabe en un pago rápido desde el teléfono, sin más trámite que el de abrir una aplicación. El dato mide hasta dónde el formato móvil rebajó el peldaño de acceso al entretenimiento digital, y con qué precisión el sector leyó a un público que decide en segundos.

El mapa desigual del acceso

No todo el país vive esta transición al mismo ritmo, puesto que la brecha ya no está tanto en tener o no señal, sino en la calidad de esta y en lo que efectivamente permite hacer con ella, desde una videollamada estable hasta una transmisión en alta definición sin cortes.

Cerrar esa distancia ha sido a la vez política de Estado y estrategia comercial de los operadores, dos empujes que rara vez coinciden. Las conexiones 5G crecieron con fuerza en el último año y llegaron a rincones impensados: hay antenas de quinta generación operando desde Rapa Nui hasta la Antártica, y servicios satelitales directos al celular que dan cobertura en zonas sin red terrestre, del desierto de Atacama a Magallanes.

Ese avance deja huellas medibles en la manera de consumir contenido. El tráfico de datos móviles promedia hoy cerca de 30 gigabytes mensuales por conexión, mientras la televisión de pago tradicional pierde suscriptores año tras año y cede terreno frente a las apps. El televidente que antes usaba su tiempo de ocio para una franja fija ahora lo reparte en decenas de intervalos breves a lo largo del día, y ese hábito se sostiene por completo sobre la capacidad de la red que tiene al alcance en cada momento.

El resultado es un consumo bastante más parejo entre regiones, aunque todavía imperfecto. Un usuario de una zona extrema puede seguir una final de eSports o una serie en estreno casi en las mismas condiciones que uno de un lugar más urbanizado, algo impensado hace algunos años. Hoy la geografía extrema de Chile, que durante décadas fue un costo logístico, empieza a diluirse como frontera digital para la conectividad

Con todo, el celular no reemplazó cada hábito. Los reordenó por completo. Una radiografía del uso móvil en el país muestra que muchos chilenos manejan más de una línea activa y organizan el día en torno a la batería, los datos disponibles y la calidad de la conexión. El teléfono concentra lo que antes estaba repartido entre varios objetos, y el ocio digital es apenas una capa más de esa concentración que hoy ordena buena parte de la rutina.