Spider-Man: versión extendida de No Way Home se estrenó en HBO Max

23 de Diciembre de 2022

La versión extendida de Spider-Man: No Way Home cuenta con 13 minutos adicionales con nuevas escenas.

A un año de su debut en las salas de cine, HBO Max sumó a su catálogo la versión extendida de la película Spider-Man: No Way Home.

Bajo el slogan “The More Fun Stuff (Más Cosas Divertidas)”, la tercera cinta del superhéroe interpretado por Tom Holland cuenta con 13 minutos extra con nuevas escenas.

La trama de Spider-Man: No Way Home comienza inmediatamente después de los acontecimientos ocurridos en Far From Home, donde Mysterio terminó revelándole al mundo la identidad del héroe arácnido.

“Después de que el mundo conociera a Peter Parker como la identidad secreta de Spider-Man, la vida de este adolescente cambió radicalmente”, reza la sinopsis.

Ante este nuevo escenario y “desesperado por recuperar su privacidad, la de su familia y amigos”, Peter Parker acude a “Doctor Strange para buscar una solución, sin saber que esto derivaría en una fractura en el multiverso y una amenaza nunca antes vista”.

Título original

Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff.

Año

2021.

Duración

148 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Jon Watts.

Elenco

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jon Favreau, Angourie Rice, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Thomas Haden Church, Rhys Ifans, Harry Holland, Christopher Cocke, J.B. Smoove, Benedict Wong, Hannibal Buress, Martin Starr, Tony Revolori. Cameo: Charlie Cox, Tom Hardy.

Género

Acción.

