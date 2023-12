Desde Friends a Gossip Girl: películas y capítulos de series para ver esta Navidad en HBO Max

15 de Diciembre de 2023

A pocos días de Navidad, desde la plataforma de streaming compartieron un listado de títulos para compartir en familia.

Faltan sólo diez días para celebrar la Navidad, por lo que desde la popular plataforma de streaming, HBO Max, compartieron un listado de sus mejores películas navideñas para disfrutar en familia.

Además, el servicio de streaming adelantó que también podrás disfrutar de los episodios especiales de populares series como Two and a Half Men, Friends, Rick & Morty, The Nanny, entre muchas otras.

Películas y series de Navidad en HBO Max

Desde el servicio de películas y series en línea HBO Max, compartieron su selección de Navidad para disfrutar en estos días:

Cuando pienso en la Navidad (When I Think of Chrismas)

Comedia romántica que nos trae a los actores Shenae Grimes-Beech, Niall Matter, Beth Broderick y Mark Humphrey, quienes se desarrollarán en la historia de Sara y su ex novio Josh mientras reconectan y planean un concierto navideño.

12 días de Nochebuena (The 12 Days of Christmas Eve)

El empresario Brian Conway recibe un especial regalo del Viejito Pascuero luego de sufrir un accidente de auto. Recibirá 12 oportunidades para repetir el mismo día y reparar las dañadas relaciones con sus cercanos. Contará con los protagónicos de por Kelsey Grammer, Spencer Grammer, Mitch Poulos, Uschi Umscheid y Mark Jacobson.

Última navidad en nuestro restaurante (Christmas at the Golden Dragon)

Los hermanos Romy y Rick son sorprendidos por el repentino cierre del restaurante familiar. Por ello, los hermanos, empleados y fieles clientes indagan en sus relaciones e historias en la víspera de Navidad. Protagonizada por Kara Wang, Osric Chau, Sara Canning, Antonio Cupo y Barbara Niven

Navidad en vivo

Película mexicana que nos trae la historia de Belén y Lucio, quienes durante la fiesta de Navidad de su oficina competirán en extravagantes desafíos para conseguir el puesto en el importante programa matutino de la televisión. Con la participación de Regina Pavón, Jesús Zavala, Yuriria del Valle y Harold Azuara.

Navidad en armonía (Holiday Harmony)

La cantante Gali decide cruzar todo el país para competir en una oportunidad única en su vida. En su viaje conoce a Jeremy, hombre de la orquesta local, y comienza a hacerse cargo de un grupo de jóvenes que planear hacer su propia gala navideña. Poco a poco Gali comienza a enamorarse y debe enfrentarse a la decisión de dejarlo todo atrás para cumplir sus sueños. Protagonizada por Annelise Cepero, Brooke Shields, Jeremy Sumpter, Carla Jimenez, Lauren Swickard, Sophia Reid-Gantzert, Michael Wiseman, Jordyn Curet, Ryder Franco, Kayden Franco, Richard Perrie y Olivia Blue.

Una navideña historia de Navidad (A Christmas Story Christmas)

En esta segunda parte de la película “Una historia de Navidad”, Ralphie deberá encargarse de todo lo que significa la Navidad siendo un adulto. El film trae de vuelta al actor Peter Billingsley además de Erinn Hayes, Zack Ward, Scott Schwartz, R.D. Robb, Julianna Layne, River Drosche, Julie Hagerty, Ian Petrella y Davis Murphy.

Navidad sin filtro (Christmas, No Filter)

El deseo navideño de Becky, una chica que se siente ignorada por todos, se cumple y su familia comienza a escucharla realmente. Los problemas comienzan cuando Becky pierde el filtro y dice todo lo pasa por su cabeza. Protagonizada por Judy Reyes, Alison Fernandez, David Delao, Gavin Bedell, Taylor Castro, Sofia Salas, Eli Daoudi, Dontavius Jawon Williams y Anya Ruoss.

¿Y las series?

En cuanto a las series, el servicio de HBO Max aseguró que estarán disponibles los episodios de clásicas series como Two and a Half Men, Friends, Rick & Morty, The Nanny, Pretty Little Liars, La Vida Sexual de las Universitarias, Supernatural, Smallville, The Vampire Diaries, Black Jesus, Divorce, Aqua Teen Hunger Force, Batman: The Animated Series, Robot Chicken, Gossip Girl, Smiling Friends.

Por otro lado, HBO Max adelantó que en los días anteriores a la Nochebuena compartirá una serie de videos de ambientación que recrearán los escenarios de las series Rick & Morty (disponible el 23 de diciembre), Game of Thrones (24 de diciembre) y Hogwarts (25 de diciembre). Además, a partir de hoy viernes 15 de diciembre, la plataforma habilitó un calendario de adviento interactivo que hará que los usuarios puedan ir descubriendo una sorpresa cada día hasta llegar a Navidad