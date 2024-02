MAX llegó a Chile: cuáles son los planes de la plataforma que reemplazó a HBO Max

27 de Febrero de 2024

La nueva plataforma de streaming debutó este martes 27 de febrero en nuestro país.

Este martes 27 de febrero debutó en nuestro país la plataforma MAX, el streaming que viene a reemplazar a HBO Max, el cual pertenece a Warner Bros. Discovery.

Dentro del catálogo podrás encontrar producciones de HBO Originals, Max Originals, películas de Warner Bros., el universo de DC, Harry Potter, animaciones de adult swim, Cartoon Network y Discovery Kids.

A eso se suma programación de no ficción en formatos de competencia, hogar, reality shows, estilo de vida o true crime, además de las de programas pertenecientes a Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID).

Dentro de las series más populares que puedes encontrar en MAX están Game of Thrones, The Last of Us, Euphoria, Succession, House of the Dragon, Los Soprano, True Detective, entre otros.

¿Cuáles son los planes que trae MAX?

Para quienes quieran suscribirse a esta nueva plataforma, MAX, existen tres planes con distintos precios y detalles.