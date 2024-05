Cuál es el seguro de viaje recomendado para viajar a Argentina desde Chile y sus requisitos  

30 de Mayo de 2024

Descubre el mejor seguro de viaje para viajar a Argentina y contrata la mejor asistencia para viajar tranquilo. ¡Asegura tu tranquilidad ahora!

Cuando planificamos un viaje al extranjero, es fundamental contar con un buen seguro de viaje que nos brinde la asistencia necesaria en caso de cualquier imprevisto. En el caso de viajar a Argentina, es importante elegir la mejor cobertura para garantizar una estadía segura y tranquila. Contratar un seguro de viaje internacional es clave para tener la tranquilidad de que estaremos protegidos en todo momento.

Argentina es un país que cuenta con un sistema médico de salud gratuito pero bastante deficiente en relación a los servicios de salud brindados por centros médicos privados. Es por esto que para todo viajero proveniente de Chile se recomienda contratar de forma previa este tipo de coberturas.

Compara diferentes compañías y planes: No te quedes con la primera opción que encuentres. Compara precios y coberturas de diferentes compañías para asegurarte de obtener el mejor trato.

Presta atención a las coberturas: Asegúrate de que el seguro que elijas incluya las coberturas que necesitas, como asistencia médica, gastos de hospitalización, repatriación, cobertura de equipaje y cancelación de viaje.

Ten en cuenta tu salud: Si tienes alguna condición médica preexistente, asegúrate de que el seguro que elijas la cubra.

Elige un plan con la cantidad de cobertura adecuada: No pagues más de lo que necesitas. Elige un plan con una cantidad de cobertura adecuada para el tipo de viaje que vas a hacer.

Lee las condiciones generales del seguro: Antes de comprar un seguro, asegúrate de leer las condiciones generales para que comprendas lo que está cubierto y lo que no.

Para cotizar y contratar el seguro de viajero para este país, nos hemos encontrado con varios sitios de compañías que ofrecen de forma directa la posibilidad de contratar online la cobertura. La opción más simple de comparar todas fue Aseguratuviaje.cl un comparador de seguros de viaje que brinda comparativas de forma rápida de todos los planes disponibles para visitar el país vecino.

Con sólo completar los datos del viaje, en menos de 1 minutos arroja los resultados con planes que van desde los US$10.000 de cobertura a los US$300.000.

“Nuestro Broker Especializado en Seguros de viajes lleva más de 23 años asesorando a los viajeros internacionales de Chile sobre las mejores opciones de cobertura ya compañía para sus viajes. En el caso de Argentina, la mayoría de las compañías de asistencia al viajero se encuentran presentes en este país lo que brinda una mayor capacitad de coordinar de forma directa el servicio y no tener que recurrir a gestión de reembolsos”, declaró Maximiliano Pazos, Director Comercial de Aseguratuviaje.cl.

Agregó que “todas las opciones de asistencia al viajero disponibles en Aseguratuviaje.cl se encuentran validadas y auditadas por nuestro Departamento de Calidad, mas si tuviera que recomendar una sería un buen plan con una cobertura no menor a los US$100.000 de Asistencia Médica por Enfermedades. Assist Card, GO! Assistance, Axa tienen planes con estos montos y superiores. GO! por ejemplo te brinda en sus coberturas Priority Class acceso al VIP en Argentina sin cargo”.

Cuando consultamos con otra compañía desde GO! Assistance el igeniero Ramiro Díaz nos comentó que “desde la exigencia de los viajes a Argentina en la época del COVID, el seguro de viaje se posicionó en la mente del viajero chileno como algo indispensable al momento de viajar”.

Qué debe cubrir un Seguro de viaje para Argentina

Al buscar el mejor seguro de viaje a Argentina es fundamental considerar aspectos como la asistencia en viaje, la asistencia médica, la pérdida de equipaje y otros imprevistos que puedan surgir durante nuestro viaje.

Contratar un seguro con una buena aseguradora nos brindará la tranquilidad necesaria para disfrutar al máximo de nuestra experiencia en el país.

Cobertura médica: Esta cobertura debe cubrir los gastos de hospitalización, atención médica, medicamentos y tratamientos ambulatorios en caso de enfermedad o accidente durante el viaje. Es importante que la cobertura sea amplia y que incluya un deducible bajo.

Cobertura de repatriación: Esta cobertura cubre los gastos de transporte de regreso a Chile en caso de enfermedad grave, accidente o fallecimiento del asegurado. Es importante que la cobertura incluya el traslado médico, si es necesario.

Cobertura de cancelación de viaje: Esta cobertura reembolsa los gastos de viaje prepagos en caso de que el viaje tenga que cancelarse por una razón imprevista, como enfermedad grave, accidente, fallecimiento de un familiar cercano o desastres naturales. Es importante que la cobertura incluya una amplia gama de motivos de cancelación.

Cobertura de asistencia en viaje: Esta cobertura ofrece asistencia en caso de pérdida de documentos, robo de equipaje, problemas con el transporte, etc. Es importante que la cobertura incluya un número de teléfono de asistencia 24 horas.

Cobertura de responsabilidad civil: Esta cobertura cubre los daños que el asegurado pueda causar a terceros durante su viaje. Es importante que la cobertura sea amplia y que incluya un deducible bajo.

Cobertura de seguro de auto: Si vas a viajar a Argentina en auto, es importante que contrates un seguro de auto que te cubra en el país. El seguro debe incluir, al menos, la cobertura de responsabilidad civil.

La mayoría de las compañías de asistencia al viajero te ofrecen los siguientes beneficios:

Asistencia Médica por Enfermedades o Accidentes

Medicamentos Ambulatorios o por Internación

Odontología de Urgencias

Traslados Sanitarios y Repatriaciones.

Asistencia por pérdida de equipajes.

Indemnización por Perdida de Equipajes.

Coordinación de Traslados, Contratación de Eventos Deporticos.

Servicio Concierge: Asistente personal para viajeros.

Como bien nos decía Maximiliano Pazos, Director Comercial de Aseguratuviaje.cl la cobertura recomendada es de mínimo US$100.000 de Asistencia Médica, aunque hay planes disponibles desde US$ 15.000.

Cuales son las compañías de Asistencia en Viaje recomendadas para viajar a Argentina

Estas son algunas de las compañías de Asistencia al Viajero Internacional que puedes contratar en Aseguratuviaje.cl para viajar a Argentina.

Cuando se busca la mejor aseguradora de viaje para viajar a Argentina, es vital considerar varios aspectos. La calidad de la asistencia que ofrecen, la cobertura que brindan, y la reputación en el mercado son puntos clave a evaluar.

Es importante seleccionar una aseguradora confiable que pueda ofrecer la tranquilidad necesaria durante tu viaje. Investigar las opiniones de otros viajeros y comparar las diferentes opciones te ayudará a tomar la mejor decisión:

Assist Card

GO! Assistance

Universal Assistance

Europ Assistance

Axa Assistance

Safe Travel Assistance

Cardinal Assistance

Oming Assistance

Intermac

Cuáles son los Requisitos para viajar a Argentina

Además del seguro de viaje obligatorio, existen otros requisitos para viajar a Argentina que los viajeros deben cumplir. Los viajeros provenientes de Chile no necesitan contar con ningún tipo de visado para visitar Argentina.

Para ingresar a Argentina como turista desde Chile, los requisitos son los siguientes:

Documentación

Cédula nacional de identidad chilena o pasaporte vigente: El documento debe estar en buen estado de conservación y tener una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso a Argentina.

El documento debe estar en buen estado de conservación y tener una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso a Argentina. Menores de edad: Los menores de 18 años que viajen sin sus padres o tutor legal deben presentar una autorización notarial de viaje. La autorización debe estar firmada por ambos padres o tutor legal y debe estar apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Los menores de 18 años que viajen sin sus padres o tutor legal deben presentar una autorización notarial de viaje. La autorización debe estar firmada por ambos padres o tutor legal y debe estar apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Mascotas: Si viajas con mascotas, debes presentar el Certificado Veterinario Internacional Oficial (CVI) emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile. El CVI debe incluir la vacunación antirrábica vigente de la mascota.

Otros requisitos

No tener antecedentes penales: Los viajeros no deben tener antecedentes penales en Chile ni en Argentina.

Los viajeros no deben tener antecedentes penales en Chile ni en Argentina. No tener enfermedades contagiosas: Los viajeros no deben tener enfermedades contagiosas que puedan poner en riesgo la salud pública.

Los viajeros no deben tener enfermedades contagiosas que puedan poner en riesgo la salud pública. No tener prohibición de ingreso a Argentina: Los viajeros no deben tener prohibición de ingreso a Argentina.

Requisitos para viajar en auto: